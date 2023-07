Mota-Engil assina contrato na Nigéria por cerca de 840 milhões de euros

© DR

A Mota-Engil anunciou esta segunda-feira que assinou um contrato na Nigéria por cerca de 840 milhões de euros para fornecimento de material circulante ferroviário, indicou, num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, a construtora indicou que a sua participada para a região de África, Mota-Engil Nigeria, "assinou um contrato para fornecimento e financiamento de material circulante ferroviário na Nigéria no valor de cerca de 916 milhões de dólares norte-americanos [perto de 840 milhões de euros] com o Federal Ministry of Transportation"

Segundo a empresa, o contrato "está associado ao projeto de construção ferroviário Kano - Maradi - Dutse, que atualmente se encontra a ser executado no norte do país e que foi assinado depois de um longo processo de validação e 'due diligence' por parte das autoridades regulatórias locais".

A Mota-Engil destacou ainda que a "entrega e colocação em operação do material a fornecer ocorrerá ao longo dos próximos 48 meses", destacando que se consolida "desta forma a aposta que o governo nigeriano pretende para melhorar a conectividade regional e o desenvolvimento económico do norte do país".

Com esta adjudicação, a construtora "continua a reforçar a sua carteira de encomendas no continente africano, mantendo o seu total em valores máximos, potenciando o forte e sustentado crescimento do seu volume de negócios", referiu.