Mota-Engil aumenta emissão obrigacionista para até 70 milhões de euros

© Mario Proenca/Bloomberg

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Outubro, 2022 • 20:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Mota-Engil decidiu alargar a emissão obrigacionista que lançou no final de setembro, abrangendo agora 140 mil obrigações e um valor de 70 milhões de euros, indicou, num comunicado esta quarta-feira enviado ao mercado.

Na nota à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que decidiu esta quarta-feira "aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado 'Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027' objeto da oferta pública de subscrição", uma operação divulgada a 29 de setembro, "para até 140.000 obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até 70.000.000 euros".

De acordo com a Mota-Engil, o prospeto esta quarta-feira alterado "refere-se à oferta pública e de admissão à negociação no Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. de até 140.000 obrigações da Mota-Engil, SGPS, S.A. com o valor nominal unitário de 500 euros e global de até 70.000.000 euros, a emitir pela Mota-Engil em 20 de outubro de 2022, com data de reembolso em 20 de outubro de 2027, com taxa de juro fixa bruta de 5,75% ao ano".

No documento, a empresa indicou ainda que as obrigações Mota-Engil 2027 "serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrem entre 03 de outubro de 2022 e 17 de outubro de 2022, inclusive".

Assim, a operação contempla "uma oferta pública de subscrição tendo como objeto até 140.000 obrigações, com o valor nominal unitário de 500 euros e global de até 70.000.000 euros".

Além disso, incluirá uma "oferta pública de troca tendo como objeto até 140.000 obrigações, com o valor nominal unitário de 500 euros e global de até 70.000.000 euros, emitidas pela Mota-Engil em 28 de novembro de 2018, com reembolso de capital em 28 de novembro de 2022, com taxa de juro fixa bruta de 4,50% ao ano". Neste caso, corresponde "a cada obrigação Mota-Engil 2022, a título de contrapartida, 1 obrigação Mota-Engil 2027 e um prémio em numerário no valor de 2,375 euros, sendo ainda pagos na data de emissão e liquidação, ou seja, em 20 de outubro de 2022, relativamente às obrigações Mota-Engil 2022 trocadas, os juros corridos desde 28 de maio de 2022, inclusive, até à data de emissão e liquidação, exclusive, no montante de 8,875 euros por cada obrigação Mota-Engil 2022, encontrando-se todos estes pagamentos sujeitos a impostos, comissões e outros encargos".

Em 29 de setembro, a Mota-Engil publicou o prospeto original da operação, que abrangia até 100 mil obrigações e um total de 50 milhões de euros.