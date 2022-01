Mota-Engil candidata à concessão ferroviária angolana do Corredor do Lobito

A Mota-Engil SGPS SA logo stands beneath a crane at a construction site for the Metropolis Park property in Lisbon, Portugal, on Friday, June 15, 2012. Portugal's construction sector is on the "verge of collapse" and in need of an emergency program to help restructure debt, the country's biggest industry group said. Photographer: Mario Proenca/Bloomberg © Bloomberg

O Governo angolano aprovou propostas de dois consórcios de empresas para o concurso público de concessão do Corredor do Lobito, lançado em setembro 2021, para exploração num prazo entre 30 e 50 anos, no máximo.

De acordo com uma nota de imprensa distribuída hoje, o processo foi realizado terça-feira na província angolana de Benguela, tendo a Comissão de Avaliação admitido as propostas do consórcio Trafigura, Mota Engil e Vecturis e do consórcio CSC - CITIC, Sinotrans e CR20.

O documento realça que os concorrentes apresentaram algumas reclamações sobre a admissão de concorrentes e de propostas, ações que foram alvo de análise da comissão de avaliação do concurso, que concluíram não haver "inconformidades suficientes para a não admissão de concorrentes e das propostas apresentadas pelos concorrentes".

O concurso público para a Concessão de Serviços Ferroviários e da Logística de Suporte do Corredor do Lobito foi lançado com o objetivo de garantir a viabilidade económica da infraestrutura ferroviária do Lobito ao Luau, em cumprimento da Lei dos Contratos Públicos, das peças do concurso e das melhores práticas internacionais.

A nota realça que a concessão terá um prazo de 30 anos, podendo ir até ao prazo máximo de 50 anos, nas condições definidas nas peças do concurso, período durante o qual o concessionário vai assumir o transporte de grandes cargas, com maior predominância para minérios e combustíveis, enquanto o serviço público de transporte de passageiros e de pequena carga permanecerá sob gestão do Caminho-de-Ferro de Benguela.

Esta iniciativa governamental visa garantir a maximização e potenciação económica da infraestrutura ferroviária do Corredor do Lobito, que, pelas suas valências, apresenta-se como uma plataforma de dinamização das economias provinciais e nacional, permitindo a criação de postos de trabalho diretos e indiretos para cidadãos angolanos.

Nos termos da concessão está também prevista a integração do Terminal Mineiro do Porto do Lobito, destaca a nota, acrescentando que a reativação do Corredor do Lobito insere-se igualmente nos esforços do Executivo angolano de reforçar a integração regional e materializar os compromissos da sub-região, apontando para a possibilidade futura da interligação Atlântico-Índico, com a conexão da via-férrea ao Porto de Dar-es-Salaam, na Tanzânia.

"A operação do Corredor do Lobito envolve investimentos adicionais ao longo do percurso férreo Lobito/Benguela/Luau, incluindo, por um lado, a integração da via-férrea contígua do outro lado da fronteira, na República Democrática do Congo, e, por outro, a construção de um ramal para a República da Zâmbia", salienta o documento.

O Corredor do Lobito beneficiou de requalificação, no âmbito de um investimento de cerca de 1,9 mil milhões de dólares realizado recentemente pelo Governo angolano, que visou a reconstrução do caminho-de-ferro e a ligação com a República Democrática do Congo.