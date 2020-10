Mota-Engil e Teixeira Duarte concorrem juntas em concurso ferroviário

Lisboa, 30/08/2018 - Comboios na EMEF em Santa Apolónia, linhas e ferrovia. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

De rivais a parceiras: Mota-Engil e Teixeira Duarte concorreram juntas para um concurso ferroviário. As duas maiores construtoras portuguesas apresentaram uma proposta conjunta para a obra de 105 milhões de euros do último troço da futura ligação Évora-Caia (Évora-Évora Norte).

Segundo o Jornal de Negócios desta quarta-feira, as duas empresas pretendem derrotar a 'armada espanhola', que tem vencido praticamente todos os concursos ferroviários ao abrigo do programa Ferrovia 2020, com investimento de 2,1 mil milhões de euros.

Para já, as construtoras portuguesas apresentaram um orçamento abaixo dos 87 milhões de euros. Só que as rivais espanholas FCC e Sacyr propuseram um investimento de 83 e 85,9 milhões de euros, respetivamente.

O vencedor da obra será escolhido pela melhor relação qualidade-preço, com 50% para a parte técnica e os restantes 50% para o preço. Ou seja, as construtoras portuguesas ainda podem ganhar esta intervenção mesmo não tendo a proposta mais baixa.