Mota-Engil e Vinci já são coproprietárias da Lusoponte

Ponte 25 de abril, que liga Lisboa à margem sul do Tejo (Imagem de arquivo)

A Mota-Engil e a Vinci tornaram-se esta quinta-feira as coproprietárias da Lusoponte, que detém as concessões das pontes Vasco da Gama e 25 de Abril. As duas empresas exerceram o direito de preferência e por 54 milhões de euros adquiriram os 17,21% da italiana Atlantia, ficando assim com o controlo conjunto da Lusoponte.

Segundo um comunicado citado pela Lusa, as duas empresas indicaram que "a Lineas, onde a Mota-Engil é o principal acionista, e a Vinci Concessions, através da sua subsidiária Vinci Highways, informam que o exercício dos seus direitos de preferência para aquisição da participação de 17,21% na Lusoponte, anteriormente detida pela Atlantia, através da sua subsidiária Autostrade Portugal, foi concluído hoje".

Neste sentido "a Lineas e a Vinci Concessions passam a ser codetentoras e coproprietárias de 100% da Lusoponte, com participações de 50,5% e 49,5% do capital".