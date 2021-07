Mota-Engil e Vinci tomam conta de Lusoponte sem dívida

Ponte 25 de Abril © Pedro Rocha/Global Imagens

A Mota-Engil e a Vinci vão tornar-se nas únicas acionistas da Lusoponte. As duas empresas exerceram o direito de preferência na compra dos 17,21% que eram detidos junto do grupo italiano Atlantia, escreve esta quinta-feira o Jornal de Negócios.

Depois da reconfiguração acionista, a Mota-Engil passa a ter 50,7% do capital da Lusoponte; os restantes 49,3% ficam para a Vinci.

As receitas da concessionária das pontes 25 de abril e Vasco da Gama caíram 22,43% em 2020, para 64,3 milhões de euros. A diminuição do tráfego por causa da pandemia e os subsídios pagos ao Estado. As receitas da ponte Vasco da Gama caíram mais do que na ponte 25 de abril.

Mota-Engil e Vinci vão 'limpar' a dívida da Lusoponte, através do reembolso, em duas prestações, de 29,326 milhões de euros ao Banco Europeu de Investimento. O reembolso da dívida bancária ocorre mais de oito anos antes do final do prazo da concessão, previsto para 2030.