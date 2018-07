Mota-Engil entra na Nigéria com parceria local

A Mota-Engil África criou uma empresa local para entrar na Nigéria. A construtora de Manuel Mota assinou esta terça-feira uma parceria (joint-venture) com a empresa local Shoreline Group para a execução de contratos e concorrer aos principais concursos de infraestruturaras e construção que irão abrir nos próximos anos neste país. O acordo foi anunciado na conferência EurAfrican, no Estoril.

Este acordo “é o culminar de vários meses de conversações entre as empresas para a concretização do que se pretende que seja um relacionamento frutífero para atuar num mercado com uma preponderância determinante no desenvolvimento do continente africano, tal é a relevância da economia nigeriana, um dos países com maior potencial de crescimento num mercado com cerca de 190 milhões de habitantes e uma das maiores populações jovens no Mundo”, assinala Manuel Mota em nota enviada às redações.

A construtora portuguesa ficará com a posição maioritária (51%) na empresa da Nigéria, que será designada como Mota-Engil Nigéria Limited. Os restantes 49% desta joint-venture ficarão nas mãos do grupo Shoreline, fundado por Kola Karim.

“Estamos satisfeitos por fazer esta parceria com a Mota-Engil e começar a trabalhar em novas oportunidades de negócio na Nigéria. A Mota-Engil é um construtor e operador de infraestruturas e industrias associadas de nível mundial. Por essa razão, estamos muito entusiasmados por trazer essa capacidade para o Mercado nigeriano. A nossa ambição é a de desenvolver projetos de Engenharia e Construção de dimensão em todo o País. Adicionalmente, iremos procurar identificar e participar em projetos de concessões de acordo com as iniciativas publico-privadas que venham a ser lançadas”, destaca Kola Karim na mesma nota.

A Mota-Engil atua em 15 países no continente africano, onde conta com uma carteira de encomendas de 2,5 mil milhões de euros. Em 2017, registou uma faturação de 860 milhões de euros, segundo o mesmo documento.