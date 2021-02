Mota-Engil formaliza contratos no Brasil no valor de 97 milhões

Gonçalo Moura Martins, CEO da Mota-Engil, e António Mota, chaiman do grupo. © Lusa

A Mota-Engil celebrou um conjunto de contratos no Brasil, nos segmentos de engenharia, construção e de 'oil e gas', no montante total de 97 milhões de euros.

"A Mota-Engil informa que celebrou diversos contratos relevantes no Brasil nos segmentos de negócio de Engenharia e Construção e de Oil & Gas, mercado em que atua como Mota-Engil e com a sua subsidiária ECB", indicou, em comunicado, o grupo.

Em causa está um contrato celebrado, através da ECB, com a companhia mineira VALE, no valor de 28 milhões de euros, para a execução de trabalhos na Barragem do Torto, nomeadamente, a construção de uma barragem em terra.

A Mota-Engil assinou também um contrato de quatro anos e com um valor de 39 milhões de euros para a manutenção de plataformas de petróleo "offshore" (em alto mar), com fabrico "onshore" (em terra) na base industrial em Macaé.

A empresa viu ainda aumentado o contrato com a Petrobás em oito milhões de euros.

"A este propósito, merece igualmente destaque a assinatura de um novo contrato com a validade de 30 meses na refinaria REDUC, situada no Rio de Janeiro, referente à construção e montagem de tubulação, parte eléctrica, instrumentação, bem como toda a parte mecânica e instalação de compressor incluindo o comissionamento e operação assistida, num valor total 22 milhões de euros, passando o total de projetos deste segmento na carteira de encomendas atribuídos pela Petrobrás a somar cerca de 178 milhões de euros", acrescentou.

Na sessão bolsista desta quarta-feira, as ações da Mota-Engil subiram 0,14% para 1,42 euros.