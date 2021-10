Mota-Engil ganha contrato de 140 milhões para acabar com depósitos 'offshore' da Petrobras

© Bloomberg

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota-Engil informou "que foi adjudicada à sua subsidiária brasileira, Empresa Construtora Brasil, em consórcio com uma empresa local, Sea Brasil (90%/10%), pela Petrobras, um contrato de construção no valor de cerca de 913 milhões de reais brasileiros, equivalente a 164 milhões de dólares norte-americanos [cerca de 140 milhões de euros]".

O contrato, explicou a construtora, consiste na "prestação de serviços de recolhimento, processamento e destinação final e alienação das linhas flexíveis dos 'Almoxarifados Submarinos' da Bacia de Campos" e tem o seu início programado ainda este mês.

Segundo a imprensa brasileira, a Petrobras anunciou, em maio, que iria abrir um concurso para contratar serviços de engenharia, com o objetivo de acabar com o almoxarifado submarino não autorizado, utilizado como depósito, na Bacia de Campos (estado do Rio de Janeiro), onde a Petrobras tem uma plataforma de exploração de petróleo e gás 'offshore'.

O contrato conseguido pela Mota-Engil tem a duração aproximada de cinco anos e, segundo a empresa, parte da faturação será efetuada em dólares norte-americanos (cerca de 110 milhões) e o restante em reais brasileiros.

"Com esta adjudicação, o Grupo vê reconhecido o seu desempenho passado perante um dos mais importantes 'players' na área de oil&gas no Brasil e vê reforçada a sua carteira de encomendas na região da América Latina com um contrato de médio e longo prazo", referiu a construtora, na nota enviada ao regulador do mercado.