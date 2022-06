Mota-Engil ganha obra de 580 milhões de euros no México

© Bloomberg

A Mota-Engil anunciou esta terça-feira que ganhou um contrato de concessão avaliado 12,4 mil milhões de pesos (580 milhões de euros), no México, de acordo com uma nota veiculada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Em causa está a construção de 55 quilómetros (km) de estradas no estado de Nayarit, na região oeste daquele país, até 2032.

A construtora portuguesa explica que o contrato foi adjudicado à holding Mota-Engil México e inclui "o projeto, construção, operação e manutenção" de toda a empreitada. A Mota-Engil fica, assim, responsável por "26 km de construção de greenfield, 18 km de obras a concluir e 11 km de reabilitação inicial".

O período de construção previsto é de dois anos e a manutenção e funcionamento de oito anos. Ou seja a concessão ganha tem uma validade de dez anos.

Na mesma nota, a Mota-Engil detalha que o "projeto não tem qualquer risco de tráfego e tem cobertura contra a inflação, uma vez que os pagamentos de disponibilidade são atualizados pela taxa de inflação real".

O grupo de construção liderado por Gonçalo Moura Martins explica, ainda, que o contrato ganho "confirma a capacidade da Mota-Engil como player de referência na construção e operação de infraestruturas no México". Além disso, a empresa espera vir a reforçar o portefólio de concessões e a carteira de encomendas naquela região com este empreendimento.