Mota-Engil ganha obra de 72 milhões na Polónia

António Mota, chairman da Mota-Engil. © Lusa

A Mota-Engil ganhou mais uma obra na Polónia, um projeto orçado em 72 milhões de euros. A construtora portuguesa celebrou um contrato para a execução do projeto e construção da via rápida S19 no nó Białystok Południe - Ploski.

A obra agora assegurada pela participada Mota-Engil Central Europe (MECE) prevê a construção, num troço de 13 quilómetros, de duas faixas em cada direção, incluindo uma reserva para uma terceira faixa, num prazo de 36 meses.

A MECE assegurou esta obra num concurso disputado por nove empresas de diversas nacionalidades, adiantou esta segunda-feira em comunicado.

A Mota-Engil iniciou a sua operação na Polónia em 1996 através da aquisição de duas empresas locais, uma delas especializada em engenharia de pontes, tendo obtido o seu primeiro contrato em 1997 para a construção e reabilitação de um conjunto de 142 pontes na Auto-Estrada 4.

Em 2004, o grupo português avançou com a fusão das suas participadas na Polónia e criou a Mota-Engil Polska, mais tarde redenominado para Mota-Engil Central Europe. Hoje, a MECE atua no mercado polaco em áreas como a construção civil, imobiliário, ferrovia e engenharia eletromecânica.