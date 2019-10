Mota-Engil: “Há que aproveitar o consenso” para reativar investimento público

O presidente executivo da Mota-Engil afirmou hoje que se deve aproveitar o “grande consenso na sociedade portuguesa”, a situação das contas públicas e os fundos europeus para reativar o investimento público.

“Há um consenso quanto à necessidade de aumentar o investimento público e onde deve ser feito. Há uns anos, era sempre motivo de polémica e de luta político-partidária. Há que aproveitar esse consenso, o facto de as contas públicas estarem equilibradas e os fundos europeus para que se possa reativar de forma significativa o investimento público”, afirmou hoje o presidente executivo da Mota-Engil, Gonçalo Moura Martins.

O responsável falava aos jornalistas, à margem da sessão de apuramento dos resultados das ofertas públicas de subscrição e de troca de obrigações da empresa, em Lisboa.

“Tínhamos divergências muito grandes, achava-se que se gastava muito e agora há um consenso relativamente generalizado até nos setores [onde se deve investir] – ferrovia, saúde, mobilidade urbana, aeroporto”, disse.

Gonçalo Moura Martins referiu que existem “duas dinâmicas completamente diferentes” em Portugal: “Uma do setor privado, muito associada ao momento muito dinâmico do mercado imobiliário” e outra, no setor público, “onde tem havido atrasos”.

O presidente executivo da Mota-Engil frisou que “muitos dos projetos são complexos, como o do metro, que já teve mais um adiamento”, sendo “percebível a razão pela qual são adiados”, mas “não desejável, porque se está a atrasar o investimento público”, que é agora alvo de um “grande consenso na sociedade portuguesa”.

Aos jornalistas, o presidente executivo da Mota-Engil referiu também que o grupo tem conseguido aumentar a atividade “muito por força do mercado privado”.

“Obviamente que estamos à espera dos resultados dos concursos públicos e estamos a posicionar-nos porque temos a capacidade e os meios para sermos adjudicatários dessas obras. Isso ia ajudar-nos a dar um passo muito significativo em Portugal”, salientou.

O presidente executivo da Mota-Engil disse também que o grupo está refinanciado por “pelo menos dois anos”.

Questionado sobre a forma como fatores como o ‘Brexit’ e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China afetam a Mota-Engil, o presidente executivo do grupo referiu que a “volatilidade da economia mundial afeta toda a gente”, mas que o setor onde o grupo se inclui não é o “mais imediatamente afetado”.

O Grupo Mota-Engil está presente em 28 países, repartidos por três áreas geográficas (Europa, África e América Latina), entre os quais Brasil, Angola e Moçambique.