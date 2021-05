Mota-Engil prevê obras de mil milhões ao ano a partir de 2026

Gonçalo Moura Martins, CEO da Mota-Engil © Artur Machado / Global Imagens

A Mota-Engil prevê que a parceria com o seu novo acionista, a China Communications Construction Company (CCCC), possa resultar em projetos de mil milhões de euros por ano a partir de 2026.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios, que cita o prospeto do aumento de capital que permitirá ao grupo chinês ficar com 30% do capital da construtora portuguesa, operação que começou no dia 10 e termina a 25 de maio. "Embora se encontre numa fase inicial, sujeita a novos desenvolvimentos e à identificação de oportunidades de negócio adequadas, pela combinação de recursos e esforços com a CCCC", a Mota-Engil "acredita que pode haver potencial, se as circunstâncias o permitirem, para atingir um montante de mais de 250 milhões de euros por ano em projetos de construção e infraestruturas" desde já, pode ler-se no prospeto, que acrescenta: "Em cinco anos esse montante pode potencialmente aumentar para mais de mil milhões de euros por ano".

Foi em novembro que a empresa portuguesa anunciou ter fechado o acordo de parceria estratégica e investimento com a CCCC, a quarta maior construtora do mundo, tendo em vista "reforçar as capacidades financeiras, técnicas e comerciais do Grupo Mota-Engil, a fim de aumentar as suas actividades em todos os mercados e abrir novas oportunidades para novos desenvolvimentos".

No prospeto do aumento de capital, o grupo liderado por Gonçalo Moura Martins destaca, ainda, que "a solidez, os relacionamentos e a exposição da CCCC a entidades e/ou mercados aos quais [a Mota-Engil] está menos exposta ou não está exposta" podem permitir-lhe alcançar "pelo menos 10% a 20% da dívida financeira consolidada como resultado dessas novas fontes".

Mota-Engil e CCCC concorreram já juntas a várias obras. Ganharam, em 2020, no México o primeiro troço do Tren Maya, no valor de 636 milhões e que é o maior projeto ferroviário em curso na América Latina, e estão a concorrer à quarta ponte de Lagos, na Nigéria, um contrato de 2.250 milhões de dólares (cerca de 1.900 milhões de euros), que poderá ser o maior contrato da história da Mota-Engil. Apresentam-se também juntas na Europa a uma parceria público-privada (PPP) na Polónia, no valor de mais de 700 milhões de euros, para a construção e concessão de um terminal portuário de águas profundas.