Mota-Engil quase duplica valor da oferta pública de subscrição de obrigações

A Mota-Engil anunciou hoje que decidiu aumentar o valor da oferta pública de subscrição de obrigações em curso para os 140 milhões de euros, quase o dobro do anunciado aquando do lançamento da operação.

O prazo para a subscrição termina no final desta semana.

“Informa-se que a Mota-Engil decidiu, em 18 de outubro de 2019, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista (…) para 280.000 (duzentas e oitenta mil) obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até 140.000.000 euros (cento e quarenta milhões de euros)”, refere a empresa hoje em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A oferta pública de subscrição da Mota Engil, destinada a investidores de retalho, começou na segunda-feira passada, mas o valor da emissão podia ser revisto até 23 de outubro, tendo a empresa decidido passá-lo de 75 para 140 milhões de euros.

Estas obrigações têm uma taxa fixa de 4,375% e maturidade em outubro de 2024.

Aquando do anúncio da operação, a 10 de outubro, a construtora indicou que cada nova obrigação será reembolsada em duas prestações: em 30 de outubro de 2023 e em 30 de outubro de 2024.

A Mota-Engil anunciou também na ocasião o lançamento de duas ofertas públicas de troca (OPT) de obrigações relativas a títulos emitidos pela construtora em 03 de julho de 2015 (num total de 65,94 milhões de euros) e em junho de 2018 (num total de 25 milhões de euros).

As obrigações emitidas pela Mota-Engil em 03 de julho de 2015 pagam uma taxa de juro fixa bruta de 3,90% e vão atingir a maturidade em 03 de fevereiro de 2020.

Já as obrigações emitidas em 21 de junho de 2018 pagam uma taxa de juro variável indexada à Euribor a 6 meses acrescida de uma margem de 3,50% e atingem maturidade em 21 de junho de 2021.

Estas operações de troca permitirão aos detentores de títulos já emitidos pela Mota-Engil subscrever as novas obrigações, através da entrega das anteriores.

As duas OPT e a Oferta Pública de Subscrição (OPS) destinam-se a investidores profissionais, investidores não profissionais e contrapartes elegíveis.

Por cada obrigação Mota-Engil 2020, “a contrapartida oferecida no âmbito da respetiva Oferta Pública de Troca corresponde, sujeita a impostos, comissões e outros encargos, a uma obrigação Mota-Engil 2024 com o valor nominal unitário de 500 euros e um prémio em numerário no valor de 5,04 euros”, informou a construtora.

Já para cada obrigação Mota-Engil 2021, a contrapartida corresponde a 20 obrigações Mota-Engil 2024 com o valor nominal unitário de 500 euros e um prémio em numerário no valor de 169 euros.

Todas as ofertas terminam na sexta-feira.

A Mota-Engil adianta que, com as ofertas, “visa obter fundos para financiar a sua atividade corrente e de expansão internacional, bem como dar prosseguimento à estratégia de alongamento de maturidade da sua dívida, de modo a alinhá-la melhor com a geração de ‘cash-flow'”.

O objetivo é também “substituir parte da dívida com vencimento em 2020 e em 2021 por dívida com reembolsos de capital em 2023 e 2024”.

A Mota-Engil refere que os resultados das OPT, quer para o segmento geral quer para o segmento profissional, serão apurados em sessão especial de mercado regulamentado pela Euronext, prevista para 28 de outubro pelas 17:00.

Os bancos responsáveis pelas operações são o Banco Finantia, o CaixaBI, o Haitong Bank, e o Novo Banco.

As ações da Mota Engil seguiam a negociar pelas 12:00 na Euronext Lisbon em alta de 2,63% para 1,99 euros.