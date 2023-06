Mota-Engil reforça operação na América Latina com contratos de 890 milhões

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Junho, 2023 • 16:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Mota-Engil assinou este ano novos contratos em vários países da América Latina no valor total de 890 milhões de euros, para "alargar, em dimensão e rentabilidade" a presença nesses mercados, anunciou esta quarta-feira o grupo construtor.

"A Mota-Engil SGPS informa que, na sequência da implementação da estratégia comercial em curso de aprofundamento da sua presença nos mercados core, tal como estabelecido no Plano Estratégico Building´26, celebrou novos contratos em vários países da América Latina com o objetivo de alargar, em dimensão e rentabilidade, a presença nesses mercados", avança a empresa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No Brasil, "fruto da estratégia de cooperação de médio e longo prazo em projetos estruturais de clientes Tier 1", o grupo de construção diz ter-lhe sido adjudicado mais um contrato para serviços de manutenção "offshore", a executar no prazo de 1.490 dias e com um valor de 743 milhões de reais (cerca de 140 milhões de euros), com um consórcio maioritariamente detido pela Petrobras.

Desde o início do ano, a Mota-Engil destaca ainda a celebração de novos contratos pelas suas subsidiárias na América Latina (nomeadamente no México, no Brasil e no Peru) num total de cerca de 750 milhões de euros, que lhe permitiram atingir uma carteira de encomendas na região superior a 5.300 milhões de euros, "equivalente a 3,5x o volume de negócios de 2022".

"Com as adjudicações anunciadas e os fortes níveis de produção em curso nos primeiros meses de 2023, o grupo consolida os níveis de atividade a realizar nos próximos anos em patamares historicamente elevados", destaca.