Mota-Engil vende Takargo a franceses Rail Logistics Europe

A Rail Logistics, divisão do Grupo SNCF dedicada à logística e transporte ferroviário de mercadorias, anunciou esta terça-feira que comprou a Takargo, subsidiária do grupo português Mota-Engil.

Num comunicado, a Rail Logistics afirma que esta aquisição confirma "a sua vontade de continuar a promover o transporte ferroviário de mercadorias na Europa e de acelerar a transferência modal" e que a Takargo será integrada na rede Captrain, um importante "player" em transporte ferroviário e de logística na Europa".

"Esta aquisição, sujeita à validação das Autoridades da Concorrência, demonstra a confiança da gestão da Rail Logistics Europe no potencial de mercado de Portugal, que assenta sobretudo no dinamismo dos seus principais portos", afirma a empresa.

Segundo a Rail Logistics, a Takargo foi criada em 2006 no âmbito da liberalização do mercado de transporte de mercadorias na rede ferroviária europeia, tornando-se o primeiro operador privado de transporte ferroviário de mercadorias em Portugal.

No âmbito da sua estratégia de desenvolvimento, acrescentam, a empresa alargou a sua atividade ao tráfego transfronteiriço com Espanha em 2009 com a criação da Ibercargo, uma "joint venture" detida com a Captrain España que "desenvolveu uma forte posição no corredor Espanha-Portugal".

Em 2021, a Takargo alcançou um volume de negócios de 16 milhões de euros e conta com mais de 100 colaboradores, refere a empresa francesa.

No comunicado, a Rail Logistics defende ainda que a integração da Takargo numa empresa europeia de relevância do setor acelerará o seu desenvolvimento, tornando a empresa mais forte com oportunidades de vendas cruzadas resultantes da ampla rede geográfica e o vasto portfólio de clientes e serviços da Captrain".

"A integração atenderá igualmente às necessidades de serviços logísticos isentos de carbono na Península Ibérica, fortemente dominada pelo transporte rodoviário", refere ainda a Rail Logistics.

"Com a Takargo, a Captrain pretende prosseguir o desenvolvimento da sua rede e reforçar a sua posição na Península Ibérica, capitalizando uma frutuosa parceria de 13 anos entre a empresa portuguesa e a Captrain España. A Takargo também nos permitirá apoiar a necessidade de soluções isentas de carbono no corredor atlântico para o tráfego convencional e combinado dos nossos clientes", afirma Frédéric Delorme, presidente da Rail Logistics Europe, citado no comunicado.

A mudança de acionista não resultará em qualquer alteração no modelo operacional da empresa, afirma a Rail Logistics, considerando que "a equipa atual da Takargo demonstrou capacidade para gerir o negócio de forma eficaz para atender às necessidades de negócios dos clientes industriais e operadores de logística, o que continuará a fazer".