Motoristas de matérias perigosas marcam nova greve para início de setembro

Com a nova ronda de negociações a terminar novamente sem acordo, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai esta quarta-feira apresentar um pré-aviso de greve. A próxima paralisação deverá assim acontecer no início de setembro, ainda que seja em moldes diferentes das duas anteriores, ou seja, será ao trabalho suplementar, feriados e fins de semanas.

Pardal Henriques confirmou à Rádio Observador o novo pré-aviso de greve e dado que este tem de ser entregue com 10 dias úteis de antecedência, o arranque de setembro poderá então ser marcado pelo regresso dos protestos dos motoristas de matérias perigosas. O presidente do SNMMP, Francisco São Bento, irá falar às 13:00, em Aveiras de Cima, para apresentar o pré-aviso de greve e possivelmente outras medidas de luta.

No final das reuniões ontem realizadas entre o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou que “infelizmente uma das partes quis definir resultados antes de a mediação começar”. Não é assim que se faz um processo de mediação”, afirmou, com a Antram a acusar o sindicato de impor duas condições ainda antes do processo de mediação arrancar. Por isso, não houve acordo entre as partes.