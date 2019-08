Motoristas não estão a sair da Petrogal, em Matosinhos

Não há camiões a sair da Petrogal, em Matosinhos. Os motoristas estão a apelar aos colegas requisitados para os serviços mínimos para não os cumprirem. O apelo está a ser aceite.

Manuel Mendes, do Sindicato nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, disse hoje que os motoristas estão a ser “ameaçados”, inclusive até com pena de prisão, em declarações à RTP. O sindicato está a apelar ao boicote dos serviços mínimos no país.

“Lamento e peço desculpa aos portugueses. Não queremos prejudicá-los, mas temos de lutar pelos nossos direitos e fazer a nossa luta”, disse.

O representante sindical defende que “o Governo tem que ver que temos razão”.