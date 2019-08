Motoristas pedem mediação do Governo

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas pediu a mediação do Governo para resolver o conflito que opõe trabalhadores e patrões, no fim de uma reunião que juntou o organismo presidido por Francisco São Bento, o sindicalista Bruno Fialho e elementos da Direção Geral do Emprego e Relações do Trabalho.

O SNMMP propôs a realização de reuniões bi-partidas, ou seja, que se sentem à mesa Governo e patrões, através da ANTRAM, e Governo e sindicato, na medida em que os patrões não se querem sentar à mesa com o sindicato.

Francisco São Bento reafirmou que os motoristas vão manter a paralisação. “A greve será desconvocada assim que o conflito estiver resolvido”, disse o presidente do sindicato em declarações aos jornalistas no fim da reunião. O dirigente sindical frisou que compete agora “ao Governo trazer a ANTRAM para a mesa das negociações”.

Para Francisco São Bento, este pedido de mediação ao Governo demonstra que o sindicato “está a fazer todos os esforços que estão ao seu alcance” para terminar com o conflito.

Na reunião de hoje, onde a ANTRAM, como tinha feito saber não marcou presença, esteve presente o sindicalista Bruno Fialho, dirigente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, com vasta experiência em negociações entre trabalhadores e entidades patronais.