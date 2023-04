Mourinho Félix alerta para "êxodo" de unicórnios

Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente e membro do Comité de Gestão do Banco Europeu de Investimento (BEI) © Jorge Amaral / Global Imagens

Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), alertou esta sexta-feira, 21, para a necessidade de serem criadas condições para evitar um "êxodo" de empresas unicórnio para fora da Europa, em busca de "ambientes de investimento mais favoráveis".

Mourinho, que hoje foi um dos oradores convidados no evento Millennium Talks - COTEC Innovation Summit, que decorreu em Braga, declarou que Portugal corre mesmo risco de perder a sua posição de liderança, com os seus sete unicórnios.

"O problema que temos enquanto país e enquanto Europa, é que muitas destas empresas, quando chegam a esta fase [de desenvolvimento avançado] mudam-se ou para os EUA ou para a Ásia, onde encontram ambientes de investimento mais favoráveis", afirmou, adiantando que, no que toca a empresas europeias, há uma tendência de fuga para os EUA.



"Aí a Europa perde aquilo que é uma liderança construída. Temos de dar resposta a esta liderança. O Fundo Europeu de Investimento tem feito um papel absolutamente insubstituível e muito importante, mas não chega. Falta o enquadramento institucional", defendeu, acrescentando que é necessário criar um ambiente favorável a que os unicórnios europeus, "num mundo aberto, possam competir em condições de igualdade". E também a que "empresas americanas se desloquem para a Europa". Considerou importante que exista "competição e um movimento "saudável" e "não um êxodo por busca de condições que não são passíveis de encontrar" no espaço europeu.

De acordo com o vice-presidente do BEI, aquele banco apoiou "cerca de metade dos unicórnios europeus, nos últimos 15 anos, principalmente nos estádios iniciais", mas que a Europa "tem um outro desafio que é como apoiar as empresas inovadoras quando elas chegam a um estádio mais avançado". "Por razões que vou dispensar discutir e que tem a ver com o mercado europeu, [essas empresas] mudam-se ou para os EUA ou para a Ásia, onde encontram investidores institucionais que têm essa capacidade financeira que não existe na Europa. Nesse contexto, o Fundo Europeu de Investimento tem aqui um papel particularmente importante", destacou, recordando que Portugal tem 7 startups com o estatuto unicórnio, "o que é de facto um orgulho que o país deve ter no seu sistema de produção de inovação e incorporação empresarial da inovação". "Quando comparamos com outros países de maior dimensão e podemos começar por Espanha, Portugal está de facto muito bem posicionado nesta área", sublinhou.

BEI continua caminho para financiar ação climática

Por outro lado, Mourinho Félix afirmou também hoje que o objetivo do BEi de atingir em 2025, 50 por cento de financiamento a projetos de ação climática e sustentabilidade ambiental, já foi ultrapassado no ano passado.

"Não por razões particularmente boas, mas porque, com o impacto da guerra, o investimento em energia renováveis, tornou-se particularmente rentável", justificou, indicando que, no que toca a projetos de energias renováveis, se registou "uma antecipação de investimentos que as empresarias iriam fazer ao longo de anos". "Estamos já acima dos 50 por cento e, neste momento, o que estamos a discutir é precisamente como encarar este objetivo e como olhar para o futuro, neste contexto", afirmou, destacando que estão em causa "50 por cento da atividade do banco, 30 mil milhões de euros por ano". "Com o multiplicador normal daquilo que é a nossa atividade, estamos a falar de mobilizar, com estes 30 mil milhões, 100 mil milhões e, portanto, de numa década atingir o 3º compromisso do roteiro do banco do clima, que é financiar mil milhares de milhões de euros na década de 2021-2030. Estamos no bom caminho para atingir esse objetivo", evidenciou.

Recordou ainda que o banco funciona como "braço financeiro" das políticas públicas da União Europeia, dentro e fora do espaço europeu, e também como "um catalisador e uma ponte", para a iniciativa privada.

"A transição digital e a transição climática, não acontecerão se não houver um papel fundamental do setor privado, que o setor público apenas pode catalisar", declarou, referindo que o BEI financia projetos públicos, privados e parcerias, em áreas como ação climática, sustentabilidade ambiental, energia, inovação e digitalização da economia.

"O BEI teve uma atividade global, no ano passado, de cerca de 72 mil milhões de euros, dos quais 62 mil milhões foram feitos dentro da união europeia e 10 mil milhões, foram financiamento que fizemos fora da união europeia, aliado com as prioridades europeias e contribuindo para que a transição climática e digital seja feita à escala global", descreveu.

Segundo Mourinho Félix, o modelo de funcionamento do Banco Europeu de Investimento, que "se financia nos mercados de capitais [e não em orçamentos dos Estados-membros]", demonstra "um valor acrescentando muito elevado". "O BEI tem um capital realizado, chamado 'paid in' de 22 mil milhões de euros, num capital subscrito num montante bastante superior mas que não está realizado. E, com isto, o banco gera neste momento 550 mil milhões de euros de financiamento para a economia europeia e, portanto, permitindo, aqui um grau de transformação e de alavancagem muito elevado, com poucos recursos públicos", frisou, lembrando que o objetivo do banco é "gerar e multiplicar economia".