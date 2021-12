MP quer ouvir administradores dos bancos sobre cartel no crédito

Caixa multibanco cartão ATM (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 27 Dezembro, 2021 • 08:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério Público (MP) quer ouvir os atuais administradores dos 11 bancos envolvidos num esquema de concertação de troca de informação sobre crédito entre 2002 e 2013, que envolveu os principais bancos com atividade em Portugal, que ficou conhecido como o caso "cartel da banca", dá conta o "Público" esta segunda-feira. As audiências estão agendadas para janeiro de 2022. Está em cima da mesa uma possível alteração do valor das multas a pedido do MP

O BBVA, o BIC (por factos praticados pelo então BPN), o BPI, o BCP, o BES, o BANIF, o Barclays, a CGD, a Caixa de Crédito Agrícola, o Montepio, o Santander (por factos por si praticados e por factos praticados pelo Banco Popular), o Deutsche Bank e a UCI são as entidades envolvidas. Destes, o matutino refere que o MP quer ouvir os 11 que contestam as contraordenações aplicadas pela Autoridade da Concorrência (AdC) em 2019, ao fim de uma investigação de quase sete anos.

O esquema de concertação durou 11 anos, consistindo na partilha de dados comerciais entre os departamentos de marketing e gestão do produto das referidas instituições bancárias. A AdC aplicou coimas totais de 225 milhões de euros, mas 12 bancos recorreram para o Tribunal da Concorrência. No caso do Deutsche Bank os factos já prescreveram.