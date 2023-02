MS Group investe sete milhões em hotel de luxo em Aveiro

O MS Collection Aveiro vai dar nova vida ao antigo Palacete de Valdemouro, após terminada a reabilitação do edifício do século XVIII. © D.R.

O MS Group, proprietário dos hotéis Moon & Sun no Porto e em Braga, está prestes a finalizar um investimento de sete milhões de euros numa unidade hoteleira de luxo em Aveiro.

Relacionados Mosteiro de Arouca renasce como hotel de luxo em 2023

O novo hotel, que vai estrear a marca para o segmento hoteleiro premium MS Collection, vai ocupar um edifício histórico do século XVIII, o antigo Palacete de Valdemouro, localizado no centro de Aveiro, e que outrora foi residência do pai de Eça de Queiroz.

O boutique hotel MS Collection Aveiro será o primeiro cinco estrelas da cidade e deverá abrir portas no segundo trimestre deste ano. Terá 40 quartos, restaurante, piscina exterior, SPA e ginásio.

O conceito e decoração são inspirados na vida e obra do escritor e diplomata Eça de Queiroz e, por isso, também refletem muitas características dos hotéis franceses do séc. XIX, país onde residiu até ao fim dos seus dias, avança a empresa em comunicado.

Pedro Mesquita Sousa, CEO do MS Group, adianta na nota que este projeto dá "continuidade ao plano de expansão do Grupo e a um sonho antigo: entrar no segmento hoteleiro de cinco estrelas com projetos únicos em Portugal".