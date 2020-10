Mudanças na administração da Vodafone Portugal

Henrique Fonseca é o novo administrador da Vodafone Portugal com responsabilidade da área do negócio empresarial, substituindo no cargo Paula Carioca cujo mandato terminava no final do ano, apurou o Dinheiro Vivo e confirmou junto da empresa. É a segunda mudança na liderança executiva de topo da operadora, depois de em maio a ex-Sonae Inês Valadas ter assumido a pasta do negócio de particulares.

"Henrique Fonseca é o novo administrador da Unidade de Negócio Empresarial da Vodafone Portugal. O novo membro do Conselho Executivo assumiu funções no início de outubro, após a renúncia de Paula Carioca em antecipação da data final do seu mandato a 31 de dezembro", confirma fonte oficial da operadora.

O novo administrador executivo está ligado ao universo Vodafone há 24 anos, tendo entrado em 1996 como analista financeiro na companhia, depois de uma carreira como analista financeiro no Banco Português do Atlântico, recém-licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa. Nos últimos sete anos era diretor de Retail, sendo responsável pela recente transformação das lojas Vodafone, de norte a sul do País e Regiões Autónomas.

"Para a sua nomeação contribuiu a vasta experiência consolidada a nível local e global, nomeadamente na Holanda e no Reino Unido, tendo já desempenhado várias funções e liderado várias direções na Vodafone Portugal, tais como: Content Partners, Content Services, TV Content, Internet Services, Content Services & Mobile Internet", refere fonte oficial da empresa.

"O processo de substituição (para a direção de retalho) está em curso", adianta fonte oficial da Vodafone.

Assume a pasta que, desde 2018 era ocupada por Paula Carioca, administradora executiva da Vodafone com a responsabilidade pela área empresarial, que tinha assumido em substituição de João Mendes Dias que tinha saído da companhia em 2017. Nesse mesmo ano entrou o atual CTO, João Nascimento, em substituição do italiano Livio Borgogno.

Henrique Fonseca junta-se agora à comissão executiva liderada por Mário Vaz (CEO) e composta por Alexandre Maurício (CFO), João Nascimento (CTO), Luísa Pestana (Recursos Humanos, Infraestruturas e Responsabilidade Social) e, desde 15 de maio, Inês Valadas (substituindo Emanuel Sousa no cargo).