Mudanças na comissão executiva da dona do Meo

A Altice Portugal tem um novo chief technological officer (CTO). João Teixeira, há cerca de dois anos na operadora, substitui a partir de hoje Luís Alveirinho no cargo. Desde setembro de 2019 que não havia mexidas na comissão executiva da operadora, com a entrada de Nuno Nunes, para o cargo de Chief Sales Officer/B2B da Altice Portugal. Mudança no cargo máximo da área de tecnologia da operadora surge num momento em que decorre o leilão de 5G.

"Em meu nome, em nome da restante equipa da Comissão Executiva e em nome da Altice Portugal, deixo duas palavras a Luís Alveirinho: reconhecimento e gratidão. Pela forma empenhada com que sempre colocou o seu conhecimento crítico ao serviço da empresa, e pela enorme capacidade de entrega e competência na gestão e resolução das mais variadas situações de crise e de grande dificuldade. Ao João Teixeira, que será agora o novo Chief Technology Officer da Altice Portugal, endereço as boas-vindas nesta nova responsabilidade. Extremamente motivado, orientado para resultados e com fortes competências na área da transformação digital, o João Teixeira irá certamente reforçar a liderança da Empresa neste contexto de grande e permanente mudança", reagiu Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal.

Luís Alveirinho era desde dezembro de 2017 o CTO da Altice Portugal, tendo liderado o esforço tecnológico da companhia, num momento de forte expansão da rede de fibra do Meo pelo país. Formado em engenharia de telecomunicações pelo Instituto Superior Técnico, com um mestrado de ciência das telecomunicações e computação pelo IST, Alveirinho está há 28 anos ligado à operadora tendo ocupado vários cargos ao longo dos anos na companhia.

João Teixeira assume agora o cargo de CTO. O profissional ingressou no grupo em 2019, "com o objetivo de liderar um conjunto de projetos chave e estratégicos focados na transformação de processos e sistemas, uma área basilar para a concretização da estratégia da empresa", informa a Altice.

Formado em Computer Science, Engineering and Information Systems, pela Universidade Carlos III, em Madrid, com um Master of Business Administration (MBA), pela UNISA (University of South Africa), João Teixeira 16 anos de experiência profissional nas áreas de Engenharia, Tecnologias de Informação, e Transformação Digital, tendo liderado, em vários países, projetos em empresas da indústria das TIC, media e Telco, com destaque para a Ericsson Madrid, onde, em 2019 desempenhou funções de Director of Global Account Telefónica, refere a Altice.

Com esta alteração, a comissão executiva da Altice Portugal fica composta por Alexandre Fonseca (CEO), Alexandre Matos (CFO), João Zúquete da Silva (CCO), João Epifânio (Chief Sales Officer/B2C), Nuno Nunes (Chief Sales Officer/B2B) e Alexander Freese (COO).