Mudanças na direção de informação da Renascença

Pedro Leal é o novo diretor de informação da rádio Renascença substituindo no cargo Graça Franco, que liderava a informação da estação desde 2009, comunicou o grupo.

"Pedro Leal, até agora Diretor Geral de Produção da Renascença, passa a acumular também o cargo de Diretor de Informação do Grupo, sucedendo a Graça Franco", confirmou o grupo em comunicado, notícia que tinha sido avançada pelo Jornal de Notícias.

A Graça Franco assumiu como diretora de informação da Renascença em 2009, substituindo Francisco Sarsfield Cabral. A jornalista "continuará a colaborar com o Grupo Renascença Multimédia, com os seus comentários na Renascença, bem como com os habituais artigos de opinião".

No Grupo Renascença Multimédia desde 1987, Pedro Leal, agora Diretor Geral de Produção da Renascença (cargo que ocupava desde 2017), passa a acumular também o cargo de Diretor de Informação do Grupo, liderança a informação das estações Renascença, RFM e Mega Hits.

"No seu percurso no grupo, Pedro Leal ingressou na direção do canal em 2001, onde assumiu responsabilidades na área do digital do canal Renascença, como chefe de redação e Diretor-adjunto de Informação", refere o grupo em comunicado.