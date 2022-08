Mulher multada em 8 mil euros por conduzir trotinete alcoolizada na Noruega

© Unsplash

Um tribunal norueguês multou uma mulher em mais de 8000 euros por conduzir uma trotinete elétrica sob a influência de álcool em Stavanger, na Noruega.

A mulher de 40 anos foi apanhada a descer uma rua no final de uma noite de junho no centro da cidade de Stavanger e foi detida. Mais tarde descobriu-se que a tinha 1,4 g/l de álcool no sangue - um valor muito acima do limite local de 0,5 gramas por litro.

Nos tribunais noruegueses, as trotinetes elétricas pertencem à mesma categoria que os outros veículos motorizados e geralmente as multas para condutores alcoolizados é de uma vez e meia o salário mensal do arguido.

O tribunal de Sandnes, a sul de Stavanger, mostrou condescendência com a multa de 8 mil euros, depois de a acusação ter exigido um valor superior, e também suspendeu uma pena de duas semanas de prisão.

"O tribunal sublinha que a arguida conduziu apenas durante alguns minutos e que não havia outros veículos ou peões na zona", segundo o veredicto de terça-feira.

"Não há provas de que se tratou de uma situação perigosa", acrescentou o juiz, notando que a mulher admitiu a culpa e que uma trotinete elétrica pode causar menos danos do que um carro ou um motociclo.

A mulher terá de fazer um exame de condução após uma suspensão de 18 meses.