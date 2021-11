Multinacionais lançam "Aliança por um Ar Limpo" e comprometem-se a reduzir emissões

© AFP

Uma dezena de multinacionais, entre as quais a Ikea, Google, Siemens e Accenture, lançaram a "Aliança por um Ar Limpo" comprometendo-se a medir as suas emissões poluentes e a tomar medidas para as reduzir.

A Bloomberg, Biogen, Maersk (uma das maiores companhias de navegação, GoTo, Mahindra e Wipro completam a lista de 10 empresas que vão ser as primeiras a associar-se a esta iniciativa, informou em comunicado o Fórum Económico Mundial (WEF na sigla em inglês), que é o promotor da "Aliança".

A poluição do ar é a quarta causa de morte no mundo, numa lista liderada pela hipertensão, uso de tabaco e dieta desequilibrada, destacou o WEF, organizador do Fórum que reúne em Davos os líderes mundiais.

"Ao aderir a esta aliança, as empresas fundadoras desempenham um papel fundamental na redução de emissões e na melhoria da qualidade do ar para todos", sublinhou a organização.

As empresas que se juntaram à "Aliança por um Ar Limpo" vão medir os seus níveis de emissão de partículas em suspensão e outros contaminantes relevantes como o dióxido de nitrogénio ou o óxido nitroso, com o objetivo de estabelecer metas de redução destas substâncias nocivas para o ambiente.

O anúncio desta aliança acontece quando mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas, ativistas e decisores públicos estão reunidos em Glasgow, na Escócia, na 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

A COP26, cujos trabalhos se prolongam até 12 de novembro, decorre seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global do planeta a entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos valores da época pré-industrial.