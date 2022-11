Multinacional Linde quer os jovens talentos do Porto

Miguel Núñe é o diretor de recursos humanos da Linde Ibéria © Direitos reservados

A Linde, líder mundial em gases industriais e engenharia, e responsável por um volume de negócios consolidado da ordem dos 26 mil milhões de euros, apostou no crescimento do centro de serviços partilhados do Porto e, para isso, quer recrutar novos colaboradores. O foco está nas novas gerações, que apresentam uma mentalidade aberta ao espírito europeu e internacional, têm características de empreendedorismo e transitam confortavelmente em ambientes multiculturais como o da multinacional, aponta Miguel Núñez, diretor de recursos humanos da Linde Ibéria. O grupo tem disponibilizado uma média de 10 a 15 vagas por mês.

O centro de serviços partilhados do Porto, um dos quatro que o grupo possui na Europa, está em operação desde 2012 e, desde aí, tem somado competências. Inicialmente, começou por prestar apoio ao cliente e faturação na área médica para a Península Ibérica, mas os bons resultados alcançados conduziram a Linde a expandir estes serviços aos negócios industriais na Ibéria, Benelux e França. Ao mesmo tempo, alargou a atuação deste hub às áreas dos recursos humanos, comercial, cobranças, finanças e, mais recentemente, digitalização, relacionada com a inteligência artificial. Hoje, trabalham 200 profissionais no centro da Invicta, mas para continuar a reforçar a sua ação dentro do grupo quer atrair "pessoas jovens, motivadas, com vontade de crescer numa multinacional, com mente aberta, alerta, preparadas e que falem várias línguas", diz Miguel Núñez.

A elevada concorrência que se assiste na cidade por esta geração não inibe a estratégica do grupo internacional. Como sublinha o responsável, "somos líderes no setor da saúde em Portugal há muitos anos, somos tecnologicamente reconhecidos na parte industrial e sabemos há décadas o que o Porto e Portugal trazem para o nosso negócio, pelo que continuamos a apostar, mesmo nestes tempos, na cidade e no país". Para marcar a diferença face às outras multinacionais que operam na Invicta, a Linde oferece "um ótimo ambiente de trabalho, flexibilidade no que respeita às novas formas de teletrabalho, capacidade de mudar as coisas e, acima de tudo, possibilidade de desenvolvimento profissional, que vai além de cargos transacionais da concorrência, que podem oferecer condições salariais ligeiramente melhores, mas sem perspetiva de futuro", frisa.

Segundo Miguel Núñez, a Linde tem também sempre em aberto a possibilidade de uma carreira profissional nos negócios finais da multinacional. "Temos muitos exemplos de colaboradores que evoluíram desde 2012 para funções na área industrial ou médica da Linde, seja em Portugal ou noutras partes do mundo, com cargos importantes e nas mais diversas áreas". Aliás, as vagas de recrutamento são divulgadas interna e externamente, através da plataforma online da empresa, "para que possamos escolher entre os melhores, sejam aqueles que já estão connosco ou aqueles que se queiram juntar à companhia".

O grupo Linde tem a sua marca impressa em todo o país e no quotidiano dos portugueses. Como revela o responsável, "o negócio industrial está presente em vários aspetos do dia-a-dia, desde produtos congelados, bebidas gaseificadas, soldadura, microchips", entre outros. Também "produzimos oxigénio, hidrogénio, árgon e múltiplos gases complexos para todos os tipos de indústrias" e, "na área da saúde, estamos presentes em hospitais com os nossos gases médicos e prestamos serviços terapêuticos do sono a milhares de doentes". A multinacional emprega diretamente cerca de 800 trabalhadores em Portugal, mas afiança que gera mais do dobro com posições indiretas. O grupo é o resultado da fusão, em 2018, da Linde da Alemanha (fundada em 1879) e da Praxair dos Estados Unidos (criada em 1907 como Linde Air Products Company), sendo responsável por cerca de 70 mil funcionários, distribuídos por mais de 100 países.