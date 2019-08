Multinacional portuguesa lança orçamento participativo

A PHC Software lançou a primeira edição do Orçamento Participativo PHC, que pretende incentivar os colaboradores a participar ativamente na escolha das iniciativas internas da empresa.

“O orçamento participativo é uma prática de sucesso no âmbito autárquico que a PHC pretende implementar de forma pioneira no mundo empresarial, aumentando os níveis de inclusão através da participação na tomada de decisão da empresa”, nota a empresa em comunicado.

Os colaboradores serão convidados a propor iniciativas que estarão sujeitas a uma votação interna, comprometendo-se a empresa a implementar a proposta vencedora no ano seguinte.

Luís Antunes, diretor de Recursos Humanos da PHC Software, defende que é necessário “envolver os colaboradores naquilo que são as decisões da empresa. Contribui para aumentar os níveis de motivação e ir ao encontro das reais necessidades de todos”. A iniciativa enquadra-se na aposta que a companhia tem feito na “atitude para a felicidade no local de trabalho”. Ainda este ano, será criado o conceito do best experience at work nas futuras instalações no Tagus Park, em Oeiras.

O Orçamento Participativo PHC terá início a 9 de setembro e será posto em prática nos escritórios da empresa em Lisboa, Porto, Madrid, Lima e Maputo.