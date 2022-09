Multinacional que investe em vinhos raros quer reforçar a equipa em Portugal

Vinhos comprados pelo Oeno Group © Direitos Reservados

A OENO - empresa britânica de investimento em vinhos - quer reforçar a equipa em Portugal após saída do fundador e CEO Cláudio Martins, que está agora na Martins Wine Advisor.

"Foi difícil para mim tomar esta decisão, mas tive de o fazer", avança o antigo CEO. Existem outros projetos na carreira do profissional que "exigem mais" e o responsável "tem de estar a 100%". "Manterei sempre uma relação com a OENO", acrescenta.

"O trabalho desenvolvido pelo Cláudio Martins permitiu alcançar uma reputação e notoriedade sólidas que nos trouxeram uma carteira de clientes interessante, de Portugal, com possibilidades de crescimento. Neste momento, o Cláudio entendeu que a OENO em Portugal estava pronta para poder ser trabalhada por outro rosto", sublinha o atual CEO da OENO, Michael Doerr.

Relativamente à substituição do profissional, Michael Doerr acrescenta que "já existem alguns nomes na mesa, mas estamos atentos enquanto continuamos a fazer esforços para incluir os vinhos portugueses no portfólio de investimentos".

Depois de entrar em Portugal, em abril de 2021, a OENO vê no país um destino para fazer crescer o grupo, sendo que a empresa recebeu este ano duas distinções importantes no setor. Além de estar em terras portuguesas, o grupo conta com escritórios em Londres, Itália (Toscana), Estados Unidos (Nova Iorque), Espanha (Madri) e Alemanha (Munique), no Brasil e Austrália, lê-se na mesma nota.

Com mais de 200 clientes em Portugal, o grupo "é a única empresa de investimento em vinhos do mundo que integra a Wine & Spirit Trade Association (WSTA)". Os dados mostram que o investimento em vinho tem um crescimento de 10 a 12% ao ano, termina o comunicado.