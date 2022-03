Multinacional suíça abre fábrica na Azambuja para produzir café encapsulado

Ricardo Flores, CEO da Mocoffee. © Paulo Spranger /Global Imagens

Mónica Costa 27 Março, 2022 • 10:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para muitos pode ser uma ilustre desconhecida, mas os conhecedores sabem que a Mocoffee é o produtor de private labels mais antigo do mundo, que oferece aos seus clientes soluções de alta qualidade de mono doses (também conhecidas como cápsulas) de café.

A Mocoffee existe há três décadas, foi criada na Suíça e o seu core business é o mercado B2B (Business to Business, ou seja, empresas que vendem produtos a outras empresas). Até 2020 as linhas de produção da Mocoffee localizavam-se em Itália, Indonésia e Austrália de onde a empresa exporta o seu café para 17 países, mas no ano passado a marca decidiu investir em Portugal, abrindo uma fábrica na Azambuja.

De acordo com a Mocoffee esta nova unidade "é a primeira do país desenhada para produzir speciality coffee e high grade coffee em mono dose". O CEO da Mocoffee, Ricardo Flores, é português e explica que a decisão de abrir a nova unidade no seu país de origem foi porque essa era "mesmo a melhor solução". "Existem muitos bons recursos em Portugal e queríamos fazer uma coisa diferente. O edifício foi comprado no final de 2019 e em março chegou a pandemia", recorda.

Com os confinamentos e as limitações que a covid-19 impôs, toda a operação ficou atrasada. No entanto, os clientes foram crescendo, para o espanto de Ricardo Flores. "Quando começámos a montar a fábrica achámos que 98% da produção seria para exportação.

Acreditávamos que este era um tipo de produto difícil para o mercado português e, sinceramente, nunca pensámos que este seria um mercado apelativo para nós", confessou. "Mas tivemos de repensar rapidamente o nosso percentual de produto para Portugal", revelou, explicando que neste momento a fábrica está parada, à espera de mais equipamentos para poder dar vazão à quantidade de pedidos que surgiram e que se somam aos dos clientes mais antigos.

A fábrica portuguesa

Como todos os equipamentos são taylor made (feitos à medida), o tempo para a entrega acaba por ser muito longo. No entanto, aquele responsável acredita que até ao final deste ano a Mocoffee tenha a capacidade de produzir 180 milhões de mono doses de café, cujo destino será maioritariamente (85%) para exportação.

Ou seja, a empresa deverá triplicar a sua capacidade de produção até ao fim de 2022. E assim, de um investimento inicial de cerca de seis milhões de euros, soma-se agora um investimento antecipado de 2,3 milhões de euros, para a ampliação das suas linhas de produção. A laboração da fábrica está prevista iniciar-se a 15 de maio.

A nova unidade, que tem uma área total de cerca de quatro mil metros quadrados, acomoda todas as valências - investigação, produção, logística e departamento comercial. Ali trabalham atualmente 20 pessoas, mas com o aumento da produção e com os novos equipamentos, Ricardo Flores diz que, ainda neste ano, terão de ser contratados dez novos funcionários. E acredita que em 2023 terá de proceder a mais contratações.

Produto diferenciador

A Mocoffee orgulha-se de oferecer aos seus clientes um produto diferente das outras marcas. E é por isso mesmo que a sua empresa não negoceia com um catálogo de produtos, explica Ricardo Flores, e opta por deixar os clientes escolherem o café que pretendem adquirir.

A oferta é desenhada à medida de cada cliente, uma vez que cada cliente é único para a Mocoffee. E aqui a empresa faz uma consultoria personalizada no que às diferentes soluções de mono doses diz respeito, auxiliando os clientes com a criação de novas categorias de produto, ou a personalizar outros conceitos.

Todos os cafés são experimentados (provados) e analisados no laboratório, até passarem ao processo final de encapsulamento. Outra das valências da Mocoffee é a conceção e acompanhamento de projetos industriais chave-na-mão de café para soluções mono dose, que se realiza através de formação espacializada e apoio à execução dos processos industriais, desde o desenvolvimento do layout fabril, aos equipamentos, implementação de sistemas de qualidade e monitorização.

Crescimento

A Mocoffee cresceu 27% em 2020 e apesar de não revelar valores em euros, estima que no ano passado tenha conseguido uma taxa de crescimento de 10%. Até 2025 tem "objetivos de crescimento de dois dígitos", refere.

Já no próximo mês, arranca a operação comercial em São Paulo, no Brasil, e a médio prazo a intenção é a construção de uma nova fábrica em Espírito Santo, também no Brasil, revela Ricardo Flores.

Sendo o Brasil o maior produtor de café do mundo, é também um mercado com 200 milhões de consumidores com um potencial de crescimento em speciality e high grade coffee que é, segundo a Mocoffee, um segmento muito pouco explorado. Também nos Estados Unidos, a empresa pretende expandir a sua atividade, no segmento do café da mais alta qualidade e certificação.

Na Europa, a Mocoffee quer reforçar a liderança no mercado suíço e aumentar a sua atividade em Portugal, Espanha e França. A sustentabilidade também é um dos pilares da empresa. Desde 1991 que utiliza uma mono dose de café com menor rácio de embalagem e desperdício, com peso inferior a um grama. E, embora sem especificar, refere encontrar-se a trabalhar numa solução inovadora e "ambientalmente revolucionária".