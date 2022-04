MultiOpticas lança marca de óculos que utiliza redes de pesca recicladas da Patagónia

A MultiOpticas lançou para as suas lojas uma marca de óculos que utiliza redes de pesca recicladas na sua composição, tendo sido premiada como "marca de ótica mais sustentável" pela Global Brands Magazine. A Karün estreia-se em Portugal com a nova coleção de óculos de sol.

A marca chama-se Karün, nasceu na região da Patagónia, na América do Sul, ocupando partes da Argentina e do Chile, e construiu a sua cadeia de valor assente num sistema de economia circular, privilegiando o trabalho junto de comunidades locais da região. Estes óculos são de longa duração devido ao uso de fio de fibra reciclável, o chamado econyl nylon regenerado, proveniente de redes de pesca recicladas e outros materiais, descartados na Patagonia, segundo explica a empresa de ótima em comunicado.

Os modelos desta coleção fazem parte da campanha "Wear What You Stand For" (vista o que representa, em tradução livre), que é uma mensagem de alerta, convidando os consumidores a usarem estes óculos como meio de expressão pessoal, em que a sustentabilidade é um ponto fulcral na atualidade, menciona a empresa de ótica.

Para a diretora de marketing e do digital da MultiOpticas, Sandra Silva, "a integração da Karün no portefólio de MultiOpticas faz parte do caminho que a marca tem vindo a fazer junto de consumidores mais jovens e exigentes, através da incorporação de marcas sustentáveis".

O CEO da Karün, Thomas Kimber, explica que "face às alterações climáticas, a transparência, o comércio justo, e a proteção da natureza e das comunidades deveriam ser os pilares dos negócios, no entanto, esta prática ainda não se verifica. O nosso maior trunfo para fazer com que a sociedade priorize estas problemáticas é convidar mais pessoas a exigir às suas marcas preferidas que divulguem o que estão a fazer para enfrentar e combater as alterações climáticas".

A marca de óculos de sol tem uma parceria com a ativista e atriz de Hollywood, Shailene Woodley, atriz dos filmes "A culpa é das estrelas" e "Divergente", em que a coleção reinterpreta o estilo clássico dos anos 1960 e 70, aliado à vertente sustentável.

A atriz Shailene Woodley considera que "vestir aquilo em que acreditamos significa utilizar a moda, a roupa e os acessórios que usamos no dia-a-dia como ferramenta de autoexpressão e meio para atingir os nossos objetivos comuns".