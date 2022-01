Multipessoal distinguida com Prémio Cinco Estrelas 2022

Dinheiro Vivo 04 Janeiro, 2022 • 20:19 Partilhar este artigo Facebook

A Multipessoal, empresa de Recursos Humanos foi distinguida com o Prémio Cinco Estrelas 2022. O prémio foi atribuído na categoria "Recrutamento e Seleção de RH", "destacando a marca portuguesa entre os principais players que atuam no mercado nacional", sublinha a empresa em comunicado. A Multipessoal obteve uma satisfação global de 75% (7,53 em 10 pontos possíveis).

O Prémio Cinco Estrelas é uma iniciativa anual que premeia os melhores produtos, marcas e serviços, com base no grau de satisfação que conferem aos utilizadores, dentro da respetiva categoria. Na edição de 2022, foram avaliadas 1 035 marcas, em 188 categorias, por 320 250 consumidores, com base em critérios como a Satisfação pela Experimentação, Relação Preço-Qualidade, Intenção de Compra ou Recomendação, Confiança na Marca e Inovação.

A metodologia inclui a submissão da marca a testes de focus group e Comité de Avaliação, testes de experimentação, inquéritos de satisfação e estudos de mercado. Entre os vários indicadores avaliados, destacam-se a "Intenção de Compra ou Recomendação", que registou uma classificação de 8,27 em 10 pontos possíveis, e a "Satisfação pela Experimentação", com uma classificação de 8,07 na mesma escala.