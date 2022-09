Multipessoal recruta mais de 1000 profissionais para cantinas escolares em todo o país

Existem vagas para trabalhar em cantinas © Fernando Fontes/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Setembro, 2022 • 11:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Multipessoal está a recrutar mais de 1000 profissionais para trabalhar em cantinas escolares de todo o país no ano letivo que arranca este mês, anunciou hoje a empresa de recursos humanos.

Entre os perfis procurados estão os de 'empregado/a de refeitório', 'cozinheiro/a de 1.ª, 2.ª e 3.ª', 'técnico/a de nutrição', 'empregado/a de copa', 'despenseiro/a' e 'empregado/a de distribuição', avança a empresa em comunicado.

Segundo salienta, "para estas funções é valorizada experiência prévia na função e disponibilidade imediata".

As vagas correspondem a escolas de todo o território nacional, nomeadamente em Barcelos, Tomar, Ourém, Alcobaça, Mafra, Mealhada, Guimarães, Fafe, Nelas, Vila Verde, Lisboa, Porto, Odivelas, Seixal, Setúbal e Faro.

Os interessados podem consultar as condições e requisitos das oportunidades disponíveis e candidatar-se no 'website' da Multipessoal ou, em alternativa, contactar a empresa através do número gratuito 300 525 551.