Multipessoal tem mais de 500 vagas de emprego para preencher

A Multipessoal, empresa portuguesa especializada em Recursos Humanos, anunciou que tem mais de 500 vagas para preencher no seu portal de emprego. Mais de metade das vagas são nos setores da Engenharia, Fabrico e Produção, Hotelaria e Turismo, e na Logística, Transportes e Distribuição.

A área de Engenharia, Fabrico e Produção é a que regista maior procura de trabalhadores, em especial nos distritos de Lisboa, Leiria, Porto, Aveiro e Braga, explica a Multipessoal em comunicado. Outra das áreas com mais vagas disponíveis é a da Hotelaria e Turismo, particularmente na região norte, mas também um pouco por todo o país. "A preparação dos grupos hoteleiros para a época alta resulta no crescimento de oportunidades de emprego neste setor, no qual temos inúmeros hotéis parceiros, de 4 e 5 estrelas. Neste segmento, verificámos, nos últimos tempos, uma transição dos profissionais para outras áreas, em resultado das restrições impostas pela pandemia, pelo que agora é necessário fazer um esforço adicional para preparar e reforçar as equipas para os meses de primavera e verão", refere, citado no comunicado, André Ribeiro Pires, responsável da Multipessoal.

Em termos geográficos, Lisboa é a região com maior procura por profissionais, havendo mais de 200 vagas para preencher. Além dos setores já mencionados, diz a Multipessoal que há "uma forte procura" por profissionais nas áreas da Logística, Transportes e Distribuição, do Retalho e Grande Consumo, e da Manutenção, Instalação e Reparação Técnica.