Mundi Consulting investe 1,2 milhões de euros na expansão em Portugal e está a recrutar

Imagem da equipa da Mundi Consulting, com o fundador e diretor-geral Franklin Chagas à esquerda © DR

A empresa portuguesa de consultoria Mundi Consulting está a investir cerca de 1,2 milhões de euros na sua expansão em Portugal, com a inauguração de novas instalações, esta quarta-feira, em Miraflores, no edifício Amadeo Souza Cardoso. O projeto integra ainda novos sistemas de informação, recursos a nível informático e novas contratações.

O investimento este ano servirá para impulsionar o apoio dado nas parcerias, projetos de cooperação internacional e gestão de empresas, privadas e públicas, um pouco por todo o mundo, avança a consultora.

"Para 2023, temos previsto o recrutamento de mais cinco colaboradores para os quadros da empresa: três para áreas de Negócios, um para a área de Comunicação e Marketing e um outro para a área de Sistemas de Informação", explica ao Dinheiro Vivo o fundador e diretor-geral Franklin Chagas, adiantando que no próximo ano irão continuar a reforçar a equipa em Portugal.

A consultora portuguesa, que já se expandiu para mais seis países -- Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné Bissau, Timor e Índia --, irá estender o processo de recrutamento a todas as geografia onde tem escritórios. "Estes serão os nossos planos, para contratações de quadros. Temos, no entanto, previsto fechar mais parcerias em várias áreas de negócios, consoante as necessidades que os nossos clientes apresentem ao longo do próximo ano. Trabalhamos com personalização de serviço e isso permite que nos adaptemos, também tendo em conta o contexto social e económico que vamos vivendo", avança Franklin Chagas.

Aposta na América do Sul e na Ásia

Com 35 anos de existência, a Mundi Consulting já opera nos mercados dos países da CPLP e prepara-se agora para novos horizontes. "Vamos reforçar o nosso investimento na América do Sul, onde apenas temos mercado no Brasil, e ainda na Ásia, reforçando a estratégia que já implementámos na Índia e em Timor", perspetiva o diretor-geral. "Tudo isto vai ser possível através da subcontratação dos grandes operadores de consultoria para países em desenvolvimento. Estamos a falar de empresas que já têm um grande conhecimento de como funciona a gestão e a consultoria nestes países e que, em conjunto com os nossos colaboradores, prestarão um serviço de excelência, adequado às características empresariais de cada país."

A consultora já trabalha em parceria com mais de 200 entidades em todo o mundo e 1500 parceiros individuais.

A expansão do negócio passa agora em grande medida pelas novas instalações em Portugal, que vão também ajudar a empresa na dificuldade que tem vindo a enfrentar no recrutamento. "Este investimento foi em grande parte para criar condições bastante favoráveis em termos de trabalho e que sejam aliciantes para que os trabalhadores sintam na nossa empresa um bom lugar para evoluírem, aprenderem e consolidarem os conhecimentos que já trazem", conclui Franklin Chagas.