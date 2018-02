Mutualistas pedem mais tempo para analisar novo código

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) pediu ao governo um alargamento do período de consulta pública do novo Código das Associações Mutualistas, que termina na próxima sexta-feira.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, justifica o pedido com “a relevância e a complexidade deste documento que se reveste de grande importância para a regulação, sustentabilidade e desenvolvimento das Mutualidades em Portugal”.

O prazo da consulta pública do anteprojeto do Código termina no dia 2 de março. “No entanto, a União das Mutualidades Portuguesas aguarda que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social seja sensível a este pedido das Associações Mutualistas”, refere a UMP que representa mais de 2,5 milhões de beneficiários do Movimento Mutualista português.

De acordo com o novo Código, as associações de maior dimensão, como a dona do Montepio, passarão a estar sob a supervisão da Autoridade de Supervisão Seguros e Fundos de Pensões, dispondo de um prazo de 12 anos de adaptação. Há também limites aos mandatos e os administradores passam a poder ser responsabilizados por danos.

A UMP adianta que está a preparar a realização de uma Sessão Plenária Nacional, no dia 7 de março, com as suas associadas, “para que, em conjunto, possam apreciar e refletir sobre este anteprojeto, elaborando depois uma posição oficial que será transmitida ao governo”.