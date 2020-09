MWC de 2021 adiada para final de junho e com partes virtuais

O MWC – Mobile World Congress de 2021 foi adiado, do início de março para o final de junho. A GSMA, associação que organiza esta feira tecnológica, comunicou a decisão esta quarta-feira por “motivos de força maior”, relacionados com a pandemia do novo coronavírus.

A próxima edição do MWC vai decorrer entre 28 de junho e 1 de julho; no início de julho, o evento chegou a estar marcado para os dias 22 a 24 de fevereiro. Nas últimas semanas, tinha sido apontada a realização de um dos maiores certames de tecnologia do mundo para os dias 1 a 4 de março.

Também a edição do MWC21 em Xangai, na China, foi adiada para fevereiro.

Na edição de Barcelona, além da parte física, serão incluídas várias partes virtuais, adiantou o responsável pela GSMA, Mats Granryd, citado pelo jornal CincoDías.

Anualmente, o MWC reúne mais de 100 mil pessoas e representa um impacto de 500 milhões de euros para a cidade de Barcelona. A edição de 2020 estava marcada para o início de fevereiro mas acabou por ser cancelada poucos dias antes da sua realização. Foi mesmo um dos primeiros eventos que ficaram por realizar à conta desta pandemia.

À conta desta situação, este evento tecnológico vai manter-se em Barcelona até 2024, mais um ano que inicialmente previsto.

Outro dos principais eventos tecnológicos do mundo, o CES, será realizado totalmente em formato digital em janeiro de 2021, segundo anúncio feito pela organização no final de julho.