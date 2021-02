My Auchan abre primeira loja em posto de abastecimento Cepsa 

My Auchan abre em posto de abastecimento da Cepsa

A Auchan abriu a primeira loja My Auchan num posto de abastecimento através de uma parceria com a Cepsa. A loja de ultra proximidade abriu esta terça-feira na Ramada, Odivelas, em regime de franchising.

"O franchising da Auchan Retail, além de modelos de negócio sólidos e atrativos, garante ainda a expertise e o suporte personalizado da marca aos nossos parceiros. Queremos desenvolver uma rede de empreendedores apaixonados, que compartilhem os valores da Auchan, a sua visão e o seu sucesso, e acreditamos que, desta forma, estamos a criar valor, através de uma relação win-win e de um compromisso de confiança e sucesso, para um comércio de nova geração", diz Jaime Lemos, diretor de franchising da Auchan Retail Portugal, citado em nota de imprensa.

A loja, a primeira do retalhista alimentar em posto de abastecimento, "irá servir os habitantes daquela zona, assim como todos os clientes do posto da Cepsa, garantindo, diariamente, produtos alimentares frescos, de primeira necessidade, mas também de higiene e para o lar". Um total de 1300 referências irá estar disponível, para além dos produtos Cepsa, como lubrificantes e gás.

"A loja irá funcionar 24h por dia, sendo possível circular no seu interior entre as 08h e as 22h, mas nesta fase de pandemia, estes horários poderão ter de sofrer ajustes e ser adaptados às disposições legais que estejam em vigor", informam as empresas.