Na Carris, bastam 15 minutos para tratar do passe

A Carris lançou esta quinta-feira a campanha “Faça o seu passe em 15 minutos”, um serviço que permite obter o cartão Lisboa Viva e fazer carregamentos em poucos minutos, anunciou a empresa de transportes públicos de Lisboa.

“Em todas as lojas Carris, o cliente pode, em poucos minutos, obter o seu cartão Lisboa Viva e carregar o passe que desejar. Sem ter de regressar à loja, preencher formulários ou tirar fotografias”, refere a empresa em comunicado.

A Carris tem lojas no Arco do Cego, Santo Amaro e ainda na Loja do Cidadão do Saldanha – veja aqui quais são os horários.

O serviço está disponível para todos os perfis de clientes do cartão Lisboa VIVA, sendo apenas necessário que o cliente apresente o cartão de cidadão.

“Através da leitura do cartão, o sistema identifica os dados necessários à produção do passe, incluindo a fotografia, sem requerer o preenchimento de qualquer formulário adicional”, é referido.

O serviço tem um preço de 12,00 euros, idêntico ao do cartão urgente (cuja produção está disponível em 24 horas úteis) e apenas requer que o pagamento seja efetuado através de cartão bancário.