Na Decode os colaboradores passam a escolher horário e local de trabalho

Os colaboradores da Decode, empresa de tecnologia e inovação, vão passar a poder escolher os seus horários e locais de trabalho. Esta medida de descentralização do trabalho integra-se na estratégia de Work-Life Integration da empresa, que consiste numa "maior harmonização entre a vida pessoal e profissional das equipas", explica a tecnológica em comunicado. Esta opção entra em vigor no decorrer do primeiro semestre do ano, estando prevista uma implementação gradual, de modo a ser possível "avaliar a sua eficácia".

De acordo com o diretor-executivo da empresa, João Reis Fernandes, esta iniciativa visa a realização dos colaboradores através da "conjugação fluida entre as prioridades da vida profissional e pessoal". "Os horários e locais de trabalho devem ser flexíveis", de forma a garantir flexibilidade para os profissionais "lidarem com situações do foro pessoal durante o dia" - no entanto, esta gestão terá de ser convergente com as necessidades dos clientes da Decode, esclarece.

Neste momento, decorre já na empresa um modelo de trabalho em regime flexível e descentralizado que permite ao colaborador estar nos escritórios, em Lisboa, no espaço do cliente ou em trabalho remoto. "Por serem espaços que promovem não apenas a colaboração e aprendizagem em equipa, como também os convívios e interações sociais", os escritórios continuarão abertos, refere a tecnológica.

"As empresas devem preocupar-se menos em garantir se os seus colaboradores trabalham o número de horas comummente definidas das 9h às 18h", afirma João Fernandes, explicando que, não indo além deste conceito, o rendimento poderá não ser o esperado. Tendo liberdade de escolha, a produtividade nas tarefas diárias torna-se maior porque, através do conhecimento das suas dinâmicas, os profissionais sabem quando é mais vantajoso trabalhar - para além de se sentirem mais "motivados com a confiança depositada em si", conclui.

Por detrás do Work-Life Integration

"O Work-Life Integration pretende que os colaboradores não sintam o trabalho como uma obrigação, mas sim como uma atividade que os motive, com pessoas com as quais se identifiquem e em ambientes confortáveis, seja numa mesa de escritório ou na esplanada de uma praia", clarifica o diretor-executivo da Decode.

A empresa afirma ser essencial garantir aos seus colaboradores um bem-estar e felicidade associados ao trabalho, contrariando a ideia de que da rigidez e a "pouca descontração" têm de estar enraizadas no ambiente de trabalho. A tecnológica vê na integração do campo profissional e pessoal dos elementos das suas equipas o caminho certo a percorrer. "Investimos tempo na criação de vínculos sobre temas não diretamente ligados ao trabalho, como o desporto, séries ou viagens", revela João Fernandes, justificando que "as interações sociais promovem o sentido de pertença, ao originar conexões entre colegas, deixando-os confortáveis com as pessoas com quem trabalham".

Para além de criar "Bubbles", espaços digitais de partilha sobre diferentes pontos de interesse relacionados com hobbies, para promover a aproximação de pessoas com interesses em comum, através da partilha de experiências e troca opiniões sobre os temas em questão, a Decode irá manter iniciativas como o CEO Talks - Ask me Anything, em conversas descontraídas com o diretor-executivo, e os Meet the Team, em que os colaboradores se apresentam aos colegas, cujo intuito é a "transparência, o conhecimento e a confiança dos colaboradores", explica a tecnológica.