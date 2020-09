Nacex abre novo centro de distribuição no Seixal

A Nacex acaba de abrir um novo centro de distribuição no Parque Industrial do Seixal, no distrito de Setúbal. Com este investimento, a empresa de transporte expresso da Logista em Portugal que já dispunha já de um centro de distribuição no Seixal, quadruplicou o espaço para uma área de 2000m2. O valor do investimento não foi comunicado.

“Através deste novo e maior espaço, pretendemos reforçar ainda mais os níveis de qualidade e confiança nos nossos serviços, mantendo a trajetória de crescimento que temos tido. Esperamos, com a abertura deste novo centro de distribuição continuar a merecer a confiança de todos os nossos clientes, mantendo os níveis de qualidade a que já os habituámos, quer seja através do reforço da nossa presença, quer na aposta constante na especialização e flexibilização dos nossos serviços”, afirma João Jales, country manager da Nacex Portugal, citado em nota de imprensa.

A abertura do novo centro resulta “dos bons resultados que temos tido ao longo dos últimos anos e do crescimento que temos registado”, segundo o responsável da Nacex, e visa “dar continuidade ao serviço de excelência que prestamos aos nossos clientes em todo o País, mantendo o mesmo nível de qualidade”.

Há mais de uma década no mercado nacional, a Nacex conta com uma frota de mais de 1.600 veículos e mais de 3.000 profissionais, além de uma rede de 31 plataformas e mais de 300 agências em Espanha, Portugal e Andorra, e mais de 1.500 pontos NACEX.shop em Espanha e Portugal. A transportadora atua no transporte de material médico-hospitalar (material cirúrgico e ortopédico), nas áreas da ortodontia, laboratórios, farmacêutica, bem como de material ligado à eletrónica, informática e telecomunicações, entre outros.