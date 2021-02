Nacex estende rede de pontos de recolha a postos de abastecimento Prio

A Nacex estendeu a sua rede de pontos de recolha de encomendas a mais de 60 postos de abastecimento Prio. A empresa de transporte expresso da Logista em Portugal fechou o ano passado com cerca de 200 pontos de recolha quer reforçar a sua rede ao longo de 2021, num momento em que se assiste a um crescimento do comércio online em Portugal.

"Durante o ano de 2020 verificou-se um forte crescimento do e-commerce, que contribuiu para que a Nacex registasse um aumento do número de expedições e de novos clientes, que foram fidelizados por via da elevada qualidade do serviço que continuámos a prestar nesta altura mais conturbada. A concretização desta parceria com a Prio, uma empresa reconhecida que apresenta uma vasta rede de postos de abastecimento de combustíveis em todo o país, permite-nos estar ainda mais próximos dos nossos clientes e, sobretudo, continuar a prestar-lhes um serviço de excelência", afirma João Jales, country manager da Nacex Portugal.

"Um dos nossos grandes objetivos para este novo ano é aumentarmos ainda mais o número de pontos de recolha de encomendas, nomeadamente através da criação de parcerias como esta, que nos permitem ter uma forte presença em todos os distritos e concelhos de Portugal", realça João Jales.

Com mais de uma década em Portugal, a Nacex atua no transporte de material médico-hospitalar (material cirúrgico e ortopédico), nas áreas da ortodontia, laboratórios, farmacêutica, bem como de material ligado à eletrónica, informática e telecomunicações, entre outros.

A transportadora conta com uma frota de mais de 1.600 veículos e mais de 3.000 profissionais, além de uma rede de 31 plataformas e mais de 300 agências em Espanha, Portugal e Andorra, e mais de 1.500 pontos Nacex.shop em Espanha e Portugal.