Nãm e Delta abrem nova quinta de produção de cogumelos em Cascais

Nova quinta urbana de produção de cogumelos Nãm em Cascais © DR

Nasceu uma nova quinta de produção de cogumelos em Cascais. A startup Nãm e a Delta Cafés - que já tinham aberto a Nãm Urban Farm em Lisboa - querem, com a abertura deste novo espaço em Cascais, chegar a uma nova localidade e dar resposta à crescente procura de cogumelos Nãm, explicam as marcas em comunicado.

A premissa destas quintas de produção é a recolha controlada e certificada da borra de café Delta e a sua utilização para a produção sustentável e consciente de cogumelos. Na nova quinta "este projeto de economia circular completa o seu ciclo com a venda dos referidos cogumelos e ainda com a utilização do composto residual enquanto fertilizante biológico para utilização nas hortas comunitárias de Cascais", referem as empresas.

Atualmente, a Urban Farm em Lisboa, Marvila, e a unidade de produção de Famões, em Odivelas, têm uma capacidade de produção anual de 30 toneladas, o equivalente a 100 toneladas de borra reutilizada. "Em termos de impacto ecológico, estes números traduzem-se ao equivalente a 480 árvores plantadas e menos 1200 carros em circulação, que permite uma redução anual de consumo de 48 toneladas de CO2", frisam a Nãm e a Delta.

Em Cascais, para além da expansão geográfica do negócio, a Nãm pretende "criar uma ligação com a comunidade de agricultores urbanos de economia circular desta autarquia e, simultaneamente, ser um espaço de aprendizagens educativas".

"A missão da NÃM é de mostrar que podemos reconciliar economia e ecologia. A economia circular permite transformar um problema em oportunidade criando crescimento sustentável", frisa Natan Jacquemin, fundador da Nãm. Por seu turno, o CEO da Delta, Rui Miguel Nabeiro, justifica a expansão da Nãm com a conciliação da sustentabilidade com a rentabilidade. "É possível aportar sempre valor ao mercado, através de um projeto de economia circular, que consiste na redução da pegada ecológica e na maximização do impacto positivo na sociedade", sublinha.