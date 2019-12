“Não é preciso spa” para ser feliz no trabalho

Para atingir a felicidade dentro das organizações “não são precisos spas, ginásios, viagens, lounges e prémios”. A felicidade organizacional é mais e menos do que isso. Esta é a convicção de Patrícia Araújo, professora do IPAM e fundadora do IPAM Leadership Challenge. “Como se costuma dizer, as coisas realmente verdadeiras e importantes da vida humana não têm preço”, sublinha.

Este tema, apesar de ter décadas de estudo e de inúmeras organizações já terem implementado medidas para o bem-estar dos seus colaboradores, mantém-se em cima da mesa das empresas, embora as resposta nem sempre sejam assertivas. Como diz Patrícia Araújo, “ainda há muito a fazer”.

Por isso, a investigadora decidiu levar a debate a felicidade organizacional como foco principal da liderança na 4º edição do IPAM Leadership Challenge, que hoje se realiza ao fim do dia no auditório do IPAM Porto.

Como conta ao Dinheiro Vivo, “há uns anos orientei um estágio de marketing interno e fizemos um extenso diagnóstico sobre práticas que poderiam ser incorporadas, analisando o que as pessoas davam valor. O estágio decorria numa grande indústria. Depois de meses, após a estagiária ter percorrido a fábrica a entrevistar pessoas on the job, descobrimos que, acima de tudo, todos queriam voltar a reimplementar uma prática que havia sido abolida há uns anos e que era o pequeno-almoço mensal com o chefe!”.

Quando os trabalhadores são questionados sobre o que os fará mais felizes no trabalho “o que mais emerge é algo que não tem preço e não tem custo enormes”, frisa Patrícia Araújo. Neste caso, queriam o pequeno-almoço mensal com o chefe.

“Simples medidas físicas, de motivação extrínseca – investindo, por exemplo, mais uns euros ou criando um ginásio, ou instalando uma mesa de matrecos – poderão não fazer nada para o aumento dos níveis de felicidade organizacional”, a não ser que os colaboradores manifestem mesmo essa vontade, diz.

A investigadora defende que a felicidade organizacional depende mais de empresas que “promovem um trabalho com significado, com causas, com real empowerment, em que se ouve”.

Na sua opinião, “este é o timing certo para uma grande aposta” nesta matéria e “para começar a reformular largamente o trabalho humano”, “quem sabe a começar pela semana de quatro dias que já tem várias evidências científicas de melhoria da produtividade, de felicidade organizacional, redução de custos, etc.”

Patrícia Araújo acredita que “um dia olharemos para os produtos e antes de comprar, vamos querer saber como estão a ser tratados os humanos que trabalham naquela organização”.