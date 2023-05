"Não há uma decisão final sobre o capital da TAP a alienar"

João Galamba, ministro das Infraestruturas © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

"O modelo concreto [da venda da TAP] não está definido, não está uma decisão final tomada quanto à percentagem de capital [a alienar]", garantiu esta quarta-feira, 18, João Galamba.

O ministro das Infraestruturas, que está esta tarde a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI) referiu que a "preocupação do governo é defender a TAP e a sua sustentabilidade futura".

"O o governo anunciou uma resolução do Conselho de Ministros onde se procura avaliar a TAP, na sequência dessa RCM, será publicado o decreto-lei que vai enquadrar a privatização. O primeiro-ministro já disse que o Estado quer manter uma participação, estamos nesse processo", adiantou em resposta ao deputado comunista, Bruno Dias.

Galamba admitiu que "as privatizações passadas e as várias tentativas foram remendos, com parceiros pouco fiáveis e modelos de negócio pouco sustentáveis" pelo que "não são exemplos".

" O processo iniciou-se pelo market sounding, conduzido pela TAP, que é uma auscultação do mercado, perceber se há interessados. O governo através de uma RCM mandatar a Parpública para fazer a avaliação da companhia", indicou.

O governante defende que a TAP não tem de ser uma "subsidiária" de outra companhia maior. "A KLM na fusao com a Air France salvaguardou também o hub", exemplificou.

"Há riscos? Claro. Por isso é que o governo quer acautelar a manutenção do hub, o servir as nossas comunidades emigrantes e a relação da TAP com o tecido económico português. Se desaparecesse a TAP essa função não seria desempenhada por outra companhia. Entendemos a salvaguarda de um conjunto de matérias", justificou, adiantando que "há formas [de o fazer]. "Mas não chegamos ainda a essa fase, só numa fase posterior poderão ser tomadas essas decisões".

Na semana passada foi publicada, em Diário da República, a resolução do Conselho de Ministros, aprovada a 27 de abril, que mandata a Parpública para contratar pelo menos duas avaliações independentes necessárias à privatização TAP.

João Galamba está esta tarde a ser ouvido na CPI, no seguimento das polémicas sobre a reunião preparatória com o grupo parlamentar do PS e com a ex-CEO da TAP, a 17 de janeiro, um dia antes da audição da gestora francesa na Comissão de Economia. O ministro terá ainda de esclarecer os acontecimentos que levaram à exoneração do seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, que esteve ontem na CPI, no mesmo dia em que também foi inquirida a chefe de gabinete de Galamba, Eugénia Correia.