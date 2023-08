"Não parece de interesse estratégico ter a Lusa", diz Marco Galinha

Marco Galinha, CEO do Global Media Group, empresa dona de marcas de informação como o Dinheiro Vivo, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF, entre outras © Rita Chantre / Global Imagens

O empresário Marco Galinha confirmou esta sexta-feira à Lusa que o grupo Bel "vendeu parte da Global Media" a um fundo e que "não parece de interesse estratégico" ter participação na agência de notícias.

O Jornal Económico (JE) noticiou que o grupo Bel e a Global Media Group (GMG), liderados por Marco Galinha, querem vender a participação que detêm na Lusa, informação corroborada por várias fontes contactadas pela agência de notícias.

Contactado pela Lusa, o gestor disse que "é verdade que o grupo Bel vendeu parte da Global Media" ao fundo suíço Union Capital Group (UCAP Group).

"Não parece de interesse estratégico ter a Lusa", acrescentou, sem adiantar mais detalhes.

As participações da Global Media e da Páginas Civilizadas representam 45,7% do capital da Lusa.

A GMG conta com uma participação de 23,35% da Lusa e a Páginas Civilizadas, do grupo Bel, detém 22,35%.

Em 31 de dezembro de 2021, a Impresa concluiu a venda à Páginas Civilizadas da participação de 22,35% que detinha na Lusa, por 1,25 milhões de euros.

De acordo com o JE, a Páginas Civilizadas é dona de 50,2% da Global Media, o que significa que "o grupo de Marco Galinha controla 45,7% da Lusa".

O Estado detém 50,15% da Lusa. O restante capital está disperso pela NP - Notícias de Portugal, detentora de 2,72%, e do Público, com 1,38%. A RTP detém 0,03% da Lusa, enquanto a Empresa do Diário do Minho, Lda possui 0,01% da agência de notícias portuguesa.

A Lusa contactou o Ministério da Cultura, aguardando um comentário sobre o assunto.

A suíça Union Capital Group comprou 37% da Páginas Civilizadas, por um montante não divulgado.