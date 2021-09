Nasceram 27 250 empresas até setembro. Mais 11,4% do que em 2020 em igual período

© Igor Martins/Global Imagens

Desde início do ano e até 31 de agosto registou-se um crescimento de 11,4% no número de novas empresas criadas em Portugal, face a igual período do ano passado, num total de 27 250. Apesar do aumento, segundo o Barómetro da Informa D&B, revelado esta quarta-feira, agosto deste ano registou valores mais baixos do que o mesmo mês em 2020: 2549 novas empresas que comparam com 2966 (-14,1%), respetivamente.

No ano passado, comparativamente com 2021, a queda na criação de novas empresas deu-se justamente com o início da pandemia, em março. Nos primeiros dois meses do ano de 2020, em janeiro foram criadas 5495 empresas e 4114 em fevereiro. Números que contrastam com janeiro de 2021, com 3458, e fevereiro, com 3109. Acontece que, no ano passado, a partir de março a queda é abrupta, com uma recuperação a acontecer só em agosto, como mostra o gráfico abaixo.

Dois setores de atividade apenas em crescimento

O ano de 2021 já foi, como vimos anteriormente, de recuperação face ao ano passado. Acontece que ainda está 20,7% abaixo de 2019, no período pré-pandemia de covid-19.

Existem, porém, setores que superam os níveis de 2019. Agricultura e outros recursos naturais e Atividades imobiliárias são os dois únicos exemplos, registando crescimentos de 0,7% e 1,6%, respetivamente. Em oposição, setores como Transportes, Alojamento e restauração e Serviços gerais registaram elevadas quedas face aos valores de 2019, com -61%, -33% e -32%, respetivamente.

Comércio online em crescimento

A pandemia, porém, trouxe também novas oportunidades de negócio, que estão mais visíveis se olharmos atentamente aos subsetores. Por exemplo, pegando no Retalho, o subsetor do comércio online registou um crescimento de 71,6%, ou seja, motivou a criação de mais 194 empresas do que em 2019. O que, aliás, confirma a tendência de crescimento das compras online logo após o início da pandemia e que tem vindo a aumentar.

Outro exemplo: no setor dos Transportes, que vimos anteriormente que registou uma acentuada queda do transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros, evidencia, no entanto, o crescimento do subsetor das entregas postais e de courier em 34,5%, a reboque do aumento da atividade de retalho online.

Já o setor das Energias e Ambiente perdeu também 43% face a 2019.

Forte queda no alojamento e bares

Em oposição, todos os subsetores do Alojamento e restauração foram fortemente penalizados com a pandemia. O alojamento de curta duração e os estabelecimentos de bebidas sofreram um recuo superior a 40% face à criação de novas empresas em 2019.

Os serviços turísticos destacam-se também como o subsetor - dos Serviços gerais - com maiores quedas na criação de novos negócios face a igual período pré-pandemia, com menos 60,3%. Também os os subsetores da saúde, desporto e bem-estar, , tais como atividades médicas em ambulatório, dentistas, cabeleireiros, institutos de beleza e ginásios, sofreram grandes penalizações.

Encerraram 7525 empresas

O Barómetro da Informa D&B destaca ainda que este ano, até 31 de agosto, encerraram 7525 empresas, menos 5% que no período homólogo - isto porque, como justifica o relatório, "os encerramentos e as insolvências mantêm-se em suspenso, sobretudo devido às medidas de apoio que o Estado português colocou à disposição das empresas".

Em igual período, ocorreram menos 188 processos de insolvência, o que representa uma descida de 12,1%. O barómetro destaca que a Indústria, que é o setor que normalmente apresenta maior número de insolvências, registou a maior descida, com menos 138 processos, sobretudo no subsetor Têxtil e moda.