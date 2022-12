Nasceu uma plataforma digital para ajudar a encontrar ou mudar de emprego

A expressão reskilling pode ter entrado no discurso político e social, mas ainda está longe de fazer parte dos hábitos da maioria dos trabalhadores. Por falta de acesso a quem pode dar-lhes as ferramentas para se melhorarem ou por não entenderem como a formação e a atualização de competências são cada vez mais essenciais, mesmo para quem tem emprego. É para abrir horizontes e disponibilizar essas ferramentas e ajudar quem quer encontrar trabalho ou mudar de emprego que nasce a myMentor.

"A maioria dos portugueses com baixas competências não está motivada nem participa de atividades de aprendizagem, correndo o risco de desemprego e exclusão social", lembra Inês Menezes, fundadora da myMentor e da plataforma de exploração vocacional Design the Future, salientando que quase 50% dos portugueses adultos não tiveram atividades de aprendizagem ao longo da vida no último ano e estão reféns de competências digitais básicas. De acordo com os principais relatórios nacionais e internacionais, citados pela Associação Better Future, que desenvolveu a plataforma, 40% dos empregos serão automatizados até 2030 e 54% dos trabalhadores precisarão de participar neste tipo de atividades, perspetivando-se que 15% dos trabalhadores em Portugal terão de mudar ou atualizar-se para permanecer empregados.

Lançada por Inês Menezes e financiada pela câmara de Cascais e pelas fundações Gulbenkian e Santander Portugal, a plataforma lançada nesta quinta-feira pretende ajudar a responder a este desafio, desenvolvendo-se ao abrigo do Portugal Inovação Social e contando com a parceria do Instituto de Emprego Formação Profissional (IEFP) e da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional.

Inês Menezes, fundadora da myMentor. © DR

"Acreditamos no poder transformador da tecnologia no sentido da inovação e do desenvolvimento inclusivo. E com esta parceria, em que está também a Fundação Gulbenkian e o IEFP, estamos a defender a nossa visão de futuro, em que a inclusão, a igualdade de oportunidades e a educação são as prioridades", explica ao Dinheiro Vivo Inês Oom de Sousa. A presidente da Fundação Santander Portugal e responsável de ESG do Grupo Santander a nível da Europa defende que a tecnologia tem um papel essencial para alcançar esta ambição, na medida em permite dar escala aos projetos e habilitar mais pessoas. "Ao estar com o myMentor, contribuímos para capacitar mais pessoas e ajudamos a melhorar a competitividade de Portugal", resume.

A myMentor é uma plataforma "dotada de conteúdos e ferramentas exclusivas e úteis ao desenvolvimento de competências de empregabilidade e gestão de carreira, assente em quatro pilares: profissões, competências, formação e mercado de trabalho", explica-se na página online, elencando os diferentes métodos estabelecidos para ajudar, e que vão da simples pesquisa de emprego à preparação para o mercado de trabalho, atualização de competências e mudança de rumo profissional. Disso são exemplo fatores essenciais na gestão de carreira ao longo do ciclo de vida, como a análise de tendências futuras de procura/oferta de emprego, a incorporação de algoritmos de inteligência artificial, através de uma ferramenta online que atualiza diariamente as ofertas de trabalho e a associação de competências a percursos de qualificação.

Considerando o enorme desafio que Portugal tem pela frente no que respeita ao reskilling, no âmbito de "uma verdadeira revolução no mercado laboral", Inês Oom de Sousa realça a necessidade de aproximar as pessoas das necessidades do mercado de trabalho. "O desafio é enorme e todos são necessários. Estudantes e profissionais, empregados ou desempregados precisam de ser apoiados nesta transição. Para isso, é necessário a mobilização de todos, sejam do setor público ou do setor privado. É fundamental trabalharmos em conjunto", diz, defendendo que este projeto é um bom exemplo do que pode e deve ser esta colaboração.

A qualificação e a requalificação têm vindo a ganhar importância para a Fundação Santander Portugal, que tem apoiado muitos projetos neste âmbito. Um dos mais emblemáticos e de maior impacto é o Santander Universidades, um dos instrumentos que "há 25 anos transforma de forma muito positiva a vida de milhares de estudantes e de instituições de ensino superior em Portugal e no mundo".

De acordo com a responsável daquela Fundação, só este ano, em Portugal, já foram atribuídas cerca 5 mil bolsas, grande parte dirigidas a profissionais que se queiram qualificar e requalificar em áreas como as tecnologias de informação ou os idiomas. "A apetência que existe para este tipo de programas de melhoria de competências torna-se evidente quando verificamos que tivemos mais de 40 mil candidatos portugueses", conclui Inês Oom de Sousa.

É por essa razão que a Fundação Santander tem previsto lançar, nos próximos três anos, mais 20 mil bolsas ao abrigo deste programa", explica ainda.