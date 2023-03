Nascimentos de empresas em 2021 voltam a aproximar-se do pré-pandemia (Imagem de arquivo) © Igor Martins / Global Imagens

As empresas criadas em Portugal registaram um crescimento homólogo de 21,2% em 2021, para 187 036, de um total de 1 359 035 empresas ativas, voltando a aproximar-se do nível de 2019 (pré-pandemia), anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em 2021, de "1 359 035 empresas ativas em Portugal, 187 036 nasceram nesse ano, refletindo um crescimento de 21,2%, face ao ano anterior (-21,4% em 2020), voltando a aproximar-se do nível de 2019 (-4,7%)", segundo os resultados do estudo "Demografia das Empresas" no ano 2021, obtidos pelo INE a partir do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE).

A proporção de empresas sobreviventes, um ano após o nascimento, situou-se em 75,7% em 2021, mais 1,1 pontos percentuais (p.p.) face a 2020 e menos 0,4 pontos percentuais (p.p.) comparando com 2019.

As que sobrevieram três anos após o nascimento corresponderam a 49,1%, isto é, mais 4,9 pontos percentuais (p.p.) em relação ao ano anterior e mais 2,9 p.p. na comparação com 2019, de acordo com o trabalho.

O INE refere também, que das 468.746 sociedades não financeiras em atividade em 2021, 38.878 tinham iniciado atividade nesse ano, o que representa um aumento homólogo de 9,2% face ao observado em 2020, mas ainda inferior em 15,4% em relação a 2019, correspondendo a uma 'taxa de natalidade' de 8,3% (+0,4 p.p. face a 2020, mas -2,2 p.p. relativamente a 2019).

Quanto ao número de mortes de sociedades não financeiras, estima-se que tenha sido de 17.449, menos 24,8% face ao verificado em 2020 e menos 25,7% do que em 2019, o que correspondeu a uma taxa de mortalidade de 3,7% (-1,4 p.p. face à verificada em 2020 e -1,7 p.p. comparando com 2019).

O INE indica ainda que em 2021 existiam 5.349 sociedades de elevado crescimento, menos 6,6% do que no ano anterior (-23,1% face a 2019).

Estas representavam 10,7% do total das sociedades não financeiras com 10 ou mais pessoas remuneradas, 16% do pessoal ao serviço, 13,7% do volume de negócios e 15,5% do valor acrescentado bruto (VAB).

Já o número de sociedades não financeiras jovens de elevado crescimento, designadas por "gazelas", continuou a diminuir em 2021 (-3,8%, após -13,6% entre 2019 e 2020), somando 554 sociedades.

O conjunto destas sociedades foi responsável por um VAB de 840 milhões de euros em 2021, mais 58 milhões de euros do que em 2020, correspondendo a 1,1% do total das sociedades não financeiras com 10 ou mais pessoas remuneradas (menos 0,1 p.p. face ao ano anterior, e um peso idêntico face a 2019), salienta o INE.